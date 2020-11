Von Alexander Albrecht

Mannheim. Die SPD zieht im nächsten Jahr mit Isabel Cademartori in den Bundestagswahlkampf. Die 32-jährige Kandidatin will mit sozialen Themen punkten, das hat auch mit ihren Wurzeln und einem berühmten Vorfahren zu tun.

> Ihre Herkunft: Cademartoris Großvater ist in Chile Wirtschaftsminister unter Salvador Allende – bis der legendäre Sozialistenführer 1973 vom Militär weggeputscht wird. "Mein Opa musste ins Gefangenenlager und drei Jahre später ins Exil", sagt die Genossin. Die Eltern lernen sich in Leipzig kennen, die Mutter ist Deutsche. Im brandenburgischen Bad Saarow wird die Frau geboren, die heute alle nur "Isa" nennen. Als sich die Demokratie in dem südamerikanischen Staat durchsetzt, wandert die Familie Ende der 80er-Jahre nach Chile aus. Die Ehe scheitert, mit zwölf ist die zweisprachig aufgewachsene Cademartori wieder in Deutschland. "Ich kam mit Mama, Bruder, acht Koffern und sonst nichts zurück", erzählt die SPD-Bundestagskandidatin. Die Mutter lebt zeitweise von Sozialhilfe und muss umschulen, die Kinder erhalten Gutscheine für die Schulcafeteria.

> Ihre soziale Ader: Trotz mancher Widrigkeiten: "Ich hatte keine schlechte Kindheit", sagt Cademartori. Denn im Gegensatz zu Chile, wo Privatschulen den sozialen Status zementierten, herrsche in Deutschland Chancengleichheit und sie habe mit Kindern sämtlicher Schichten in einem Hannoveraner Stadtteil spielen und lernen dürfen. Diese Erfahrungen haben ihr soziales Profil und den Glauben an den Sozialstaat geschärft. Und sie in die Politik geführt.

> Ihr Mannheim: Nach dem Abitur in Niedersachsen kommt Cademartori zum Studieren in die Quadratestadt – und hat sich in diese "total verliebt". An der Uni sei sie dafür berüchtigt gewesen, "dass niemand in meiner Gegenwart schlecht über die Stadt reden durfte". Mannheim, der "richtige Ort" für sie. Hier hat sie ihre Freunde, geht in Cafés, ins Theater und zu Konzerten. Cademartori macht einen Bachelor-Abschluss in BWL und setzt noch einen Master in Wirtschaftspädagogik drauf, wird wissenschaftliche Mitarbeiterin. Noch in diesem Jahr steht die Promotion an, für 2021 hat sie einen Job in der Erwachsenenfortbildung in Aussicht.

> Ihre SPD: Erst vor acht Jahren, gegen Ende des Studiums, ist Cademartori in die SPD eingetreten. "Im Herzen war ich immer Sozialdemokratin." Total begeistert sei sie davon, welche Möglichkeiten es gebe, Einfluss zu nehmen.

> Ihre Politkarriere: Bezirksbeirätin, Ortsverbandsvorsitzende, stellvertretende Kreischefin der SPD und seit vergangenem Jahr Stadträtin: Mit ihren 32 Jahren kann sie bereits auf eine beachtliche politische Biografie zurückblicken. "Die Partei liebt Isa, sie ist fleißig und verbindlich", meint ein Insider. Gesicht zeigen, Aufmerksamkeit erregen: Seit zwei, drei Jahren lässt Cademartori kaum eine Gelegenheit aus, um bei verschiedenen Versammlungen an vorderster Front das Wort zu ergreifen. Die Bewerbung als Bundestagskandidatin hat niemand überrascht. "Ich finde, man sollte in solche Aufgaben nicht hineinstolpern", sagt Cademartori.

> Ihre Ziele: Sollte Cademartori der Sprung nach Berlin gelingen, will sie sich für faire Löhne einsetzen. "Wer voll arbeitet, sollte nicht aufstocken müssen", fordert sie und nennt dafür auch eine konkrete Zahl, einen Monatslohn von mindestens 1600 Euro. Dafür könne jemand seine Miete zahlen, ab und an in Urlaub fahren und werde nicht arm. Die sozialen Sicherungssysteme sollten so reformiert werden, dass sie für alle da sind, gesundheitliche und psychologische Beratungen inklusive. Die Unterstützung durch die Gemeinschaft dürfe kein Stigma mehr sein. "Ich habe ja selbst Bafög bekommen und gebührenfrei studiert", sagt Cademartori. Sie fürchtet, junge Menschen könnten die Hauptleidtragenden der Corona-Krise sein. Dass viele Mütter wieder zu Hause säßen, halb im Homeoffice und halb wegen der Kinderbetreuung, befristete Arbeitsverträge nicht verlängert werden. Oder dass sie kürzer treten müssten, weil die Kitas keine Kapazitäten mehr für den Nachwuchs hätten. Ein weiteres großes Thema ist die Energie- und Klimapolitik. "Wir müssen Stromtrassen, Gaskraftwerke, Windräder, Radwege und Brücken bauen, Solaranlagen und die Geothermie fördern", sagt Cademartori. Das heiße aber eben auch, Flächen zu versiegeln, "da muss man ehrlich sein zu den Leuten". Und nicht so tun, als ob etwa neue Radwege für die Energiewende und Artenschutz immer in Einklang zu bringen seien.

> Ihre Chancen: Es war schon paradox: Bei der Bundestagswahl 2017 holte Stefan Rebmann die meisten Stimmen für die SPD in Baden-Württemberg. Ins Parlament schaffte er es aber nicht. Weil Nikolas Löbel (CDU) das Direktmandat erobert und er einen ungünstigen Listenplatz hatte. Das soll Isabel Cademartori nicht widerfahren. Sie will sich von der Landes-SPD durch einen guten Listenplatz absichern lassen. Die Entscheidung steht noch aus, ihre Chancen sind aber nicht schlecht. "Ich sitze im Landespräsidium, bin eine Frau, könnte von der Jugendquote profitieren, weil ich noch im Juso-Alter bin. Und in Mannheim holen wir immer noch die stärksten Ergebnisse", sagt sie. Im Falle eines Einzugs ins Hohe Haus, will sie ihr Mandat im Gemeinderat behalten. Sie habe erlebt, dass manche Politiker in der Hauptstadt den Bezug zu Basis und Bürgern verloren hätten. "Also würde ich einfach ausprobieren, ob beides geht."