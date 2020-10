Von Volker Endres

Mannheim. Eine innovative Idee aus dem Arbeitskreis "Gesund älter werden" soll künftig Zeit sparen und damit Leben retten. Ab sofort werden in Mannheim 1000 SOS-Dosen an ältere, kranke und alleinerziehende Mitbürger der Stadt verteilt und mit Informationen über Vorerkrankungen, Medikation und nahestehende Angehörige am besten im Kühlschrank gelagert werden.

"Es ist nur eine kleine, unscheinbare Dose, aber sie kann enorm wichtig sein", erklärte Bürgermeister Dirk Grunert (Grüne) bei der Vorstellung des Projekts, das von Lions Club, Zonta und Kiwanis unterstützt wird, damit die Dosen unentgeltlich verteilt werden können. Der Inhalt der Dose ist unscheinbar: Ein Aufkleber, der am besten auf der Innenseite der Abschlusstür angebracht ist und so den Rettern in einem Notfall signalisiert, dass für ihn wichtige Informationen im Kühlschrank warten. Und dann eben die Dose selbst mit den wichtigsten Daten etwa zu Hausarzt, Aufbewahrungsort von Medikamenten, bestehende Unverträglichkeiten oder auch Hinweisen zu nahestehenden Personen, Patientenverfügungen oder Versorgungsvollmacht.

Und warum lagert diese Dose mit ihrem Inhalt aus Papier im Kühlschrank? "Weil das ein Ort ist, der von den Rettern in der Regel auch in einer fremden Wohnung schnell aufgefunden wird", lieferte Grunert bei der Vorstellung die einfache und auch einleuchtende Begründung. Gerade für vereinsamte Menschen sei die SOS-Dose ein wichtiges Hilfsmittel. "Und in einer Notfallsituation können sich die Betroffenen häufig selbst nicht mehr klar artikulieren." Deshalb kann sich Grunert auch vorstellen, die rot-weiße Informationsbox nicht nur an Senioren, sondern auch an Alleinerziehende zu verteilen. "Denn wenn dem Erwachsenen etwas passiert, sind oft auch die Kinder überfordert."

Aus diesem Grund unterstütze das Kinderhilfswerk Kiwanis das Projekt, erklärte Sprecherin Katharina Graf ihre Projektbeteiligung. Verteilt werden die Dosen ab sofort im Gesundheitstreffpunkt, Pflegestützpunkten oder auch durch das Quartiermanagement. Hier erhalten die Betroffenen außerdem auch Hilfe beim Ausfüllen des Informationsblattes", versprach Grunert, der mit dem Lions Club und dem Zonta Verein weitere starke Serviceclubs an seiner Seite weiß. "Wir unterstützen das Projekt im Rahmen unserer Initiative zur Bekämpfung von Altersarmut bei Frauen", erläuterte Gabriele Smith von Zonta Mannheim während Jan Tänzler vom Lions Club Mannheim-Rosengarten hofft, dass das neue Unterstützungssystem dabei hilft, vereinsamte Menschen besser in das Hilfsnetzwerk einzubinden.