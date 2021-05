Von Peter Wiest

Mannheim. Lange hat es gedauert – an diesem Freitag ist es nun so weit: Die Söhne Mannheims veröffentlichen eine neue Single. "Eine Million Lieder" heißt der Song, der ab sofort auf allen gängigen Internet-Musikkanälen zu hören sowie auf Youtube auch mit einem brandneuen Video zu sehen ist. Gleichzeitig ist das Stück auch ein Vorläufer für ein neues Album, an dem die Band derzeit arbeitet. Der 36-jährige Heidelberger Karim Amun, inzwischen seit zwei Jahren bei den Söhnen als Sänger dabei und zusammen mit Michael Klimas und Giuseppe "Gastone" Porrello einer der Songschreiber von "Eine Million Lieder", spricht im RNZ-Interview über die Entstehung des Lieds sowie darüber, wie es dem Musiker-Kollektiv in den zurückliegenden Monaten ergangen ist und was noch vor ihnen liegt. Konzerttermine sind bereits fest eingeplant.

Herr Amun, Sie sind seit zwei Jahren bei den Söhnen. Wie oft haben Sie in dieser Zeit mit der Band bei einem Live-Konzert auf der Bühne gestanden?

Mein allererstes Konzert mit ihnen war an Weihnachten 2019. Danach kam mein offizieller Einstand, und es gab einige Autokino- und Open-Air-Konzerte vor dem Winter-Lockdown, unter anderem beim Carstival in Mannheim. Dann war Schluss.

Wie sind Sie überhaupt zu den Söhnen gekommen?

Das würde mich auch interessieren (lacht). Ich weiß zwar, wie es passiert ist, aber wie es dann genau war, darüber wurde eigentlich nie mit mir gesprochen. Begonnen hat alles mit meinen Auftritten in Heidelberg bei The Wright Thing, wo ich mittlerweile seit acht Jahren dabei bin. Vor drei Jahren oder so haben uns da offenbar einige von den Jungs ein bisschen angehört, und es gab eine Einladung. Dann haben wir das eingetütet, und jetzt bin ich ein "Sohn".

Eigentlich sind Sie ja kein Sohn Mannheims, sondern ein echter Sohn Heidelbergs – mit ägyptischen Wurzeln, aber aufgewachsen in Schlierbach. Was ist das für ein Gefühl?

Da gibt es ja tatsächlich viel, was zwischen Heidelberg und Mannheim steht. Die Mannheimer halten uns Heidelberger für spießig, und wir sie halt für "monnemerisch" auf ihre typische Art. Ich denke, man muss einfach beidem gerecht werden. Für mich funktioniert das absolut problemlos, weil ich die Söhne Mannheims schon seit meiner Jugend gehört habe und sie toll fand. Und jetzt einer von ihnen zu sein, das ist für mich einfach ein Ritterschlag.

Wie ist die neue Single "Eine Million Lieder" zustande gekommen?

Tatsächlich ist momentan irgendwie meine Zeit der Neuanfänge. Ich hatte vorher noch nie Musik geschrieben; dann kam der Lockdown, und wir haben ein Songwriting-Camp gemacht. Giuseppe "Gastone" Porrello, Michael Klimas und ich haben uns vier Tage lang in Frankfurt im Studio eingeschlossen, und da sind insgesamt vier Songs entstanden. An "Eine Million Lieder" habe ich mitgeschrieben; wir haben das alles drei zusammen gemacht, sowohl die Musik als auch den Text, alles ganz locker und ohne Druck. Auch beim Rest der Band kam das Stück gut an, und jetzt kommt’s halt an diesem Freitag raus ...

Die Söhne gelten ja als "multikulturelles Kollektiv", und in den vergangenen Jahren gab es immer wieder mal personelle Wechsel. Welchen Einfluss haben die neuen Musiker auf die Entwicklung der Band?

Ich hoffe, einen durchweg positiven. Dadurch, dass wir so unterschiedliche Wurzeln haben, machen wir auch ganz unterschiedliche Musik. Man kann uns definitiv keinen Daumen aufdrücken und sagen, die Söhne machen Pop oder Soul oder was auch immer. Unsere Mitglieder kommen aus den unterschiedlichsten Ländern, und das hört man dann natürlich auch. Da kommen Elemente von allen möglichen Seiten rein – und genau das macht letztlich unseren Sound aus.

"Eine Million Lieder" ist in Ihren Worten "eine Liebeserklärung nicht an eine bestimmte Person, sondern an alle, die in Krisenzeiten zusammenhalten". Ist es insofern auch ein Anti-Corona-Song?

Nein, das ist absolut kein Anti-Corona-Song. Es ist ein Liebeslied, das nicht an eine bestimmte Person adressiert ist. Es ist einfach allen gewidmet, die anderen helfen, also beispielsweise auch meiner Mutter, die im Pflegedienst als Krankenschwester arbeitet. Den persönlichen Adressaten kann sich jeder selbst raussuchen. Es war uns einfach wichtig, dass wir das allen widmen können, die in Krisenzeiten füreinander da und miteinander verbunden sind.

Haben die Söhne für die Zeit nach der Pandemie bereits Konzerttermine oder andere Pläne?

Ja, wir haben in der Tat mittlerweile bereits mehrere Live-Termine im Kalender stehen, und ich lasse mich dazu hinreißen, mich darauf zu freuen. Wir haben riesigen Bock darauf, und sobald es wieder geht, sind wir nur noch unterwegs. Allerdings muss ich auch zugeben, dass die Vorfreude momentan noch etwas getrübt wird dadurch, dass man halt nicht hundertprozentig weiß, ob es dann auch wirklich möglich sein wird.