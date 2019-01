Mannheim. (pol/mare) Ein Streit nach einer Silvestersause in einem Club in der Industriestraße ist in der Silvesternacht eskaliert. Leidtragender war, wie die Polizei mitteilt, ausgerechnet ein Mann, der den Zwist eigentlich nur schlichten wollte.

Aber der Reihe nach. Nach dem Ende der Veranstaltung am frühen ersten Januartag gegen 5.30 Uhr war eine Frau mit zwei Männer vor dem Club in Streit geraten. Um Schlimmeres zu verhindern, mischte sich ein 31-jähriger Mann ein. Er wollte schlichten.

Der Lohn dafür: Eine Attacke von drei Männern, darunter wohl der Freund der streitenden Frau. Das Trio ging mit Schlägen und Tritten auf den 31-Jährigen los - auch, als er bereits am Boden lag. Weitere Menschen griffen ein und zogen den 31-Jährigen letztlich von den Angreifern weg.

"Darum herum hat sich dann eine weitere Auseinandersetzung entwickelt", erklärt ein Polizeisprecher. Diese hatte sich auf die Straße vor der Disco verlagert. Dabei war auch ein 18-jähriger Mann verletzt worden.

Als die Polizei eintraf, war die Stimmung zwar noch aufgeheizt. Der Streit blieb nun aber rein verbal.

Die beiden Verletzten wurden von Rettungskräften versorgt, der 18-Jährige musste aber in ein Krankenhaus.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die vier bislang unbekannten Streithähne - die Frau und ihren Freund sowie die anderen beiden Männer. Wer etwas dazu sagen kann, kann die Polizei unter Telefon 0621/33010 anrufen.

Damit war für die Beamten der Einsatz aber noch nicht beendet. Denn den Polizisten fiel ein 20-jähriger Mann auf, der flugs vom Tatort weglaufen wollte. Dabei warf er etwas ins Gebüsch. Die Beamten machten sich hinter ihm her, holten ihn ein und kontrollierten ihn. Und der weggeworfene Gegenstand? Ein Messer mit langer Klingen. Gegen den Mann wird nun wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.