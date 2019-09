Von Marco Partner

Mannheim. Die Unsicherheit ist rasch verflogen. Soll man jetzt von links oder rechts aufsteigen und welcher Fuß muss während der Fahrt eigentlich nach vorne? Völlig egal, lernt man schnell. Dem zögerlichen Schleichen um die ersten Kurven folgt bald die gute Laune. Das Selbstvertrauen steigt mit zunehmendem Tempo. Einfach nur am Gaspedal drücken - fertig! Das Gleichgewicht pendelt sich dann schon ganz von alleine ein. Und die roten Linien, die zu Beginn noch rigoros missachtet werden, verwandeln sich in einen schwungvollen Parcours, den man mit den modernen Straßenfegern locker bewältigt.

So schnell wie der Spaß schossen sie wie Pilze aus dem Boden und prägen das urbane Stadtbild: E-Scooter sind derzeit in aller Munde. In Mannheim sind die elektronischen Flitzer seit August ausleihbar und in den Quadraten seitdem an fast jeder Ecke ein türkisfarbenes Exemplar zu sehen. Da sich durch den Senkrechtstart aber nicht nur Kritiker, sondern auch Nutzer mitunter etwas überrumpelt fühlen, wird ein Fahrsicherheitstraining im Ersten Obergeschoss von Q6/Q7 angeboten.

Dadurch sollen nicht nur mögliche Berührungsängste abgebaut, sondern auch das Bewusstsein für einen verantwortungsbewussten und nachhaltigen Umgang mit den Elektro-Gefährten geschult werden. "Sicherheit kommt vor Spaß. Wir wollen Unfälle vermeiden und die Nutzer sensibilisieren", betont Q6/Q7-Betreiber Achim Ihrig. Erst vor fünf Wochen hat das Berliner Unternehmen "Tier Mobility" ein E-Scooter-Verleihsystem in Mannheim an den Start gebracht.

Und schon jetzt kann City-Manager Haris Matkovic mit dem Nutzungsverhalten zufrieden sein. Rund 580 Modelle sind in Mannheim und Ludwigshafen ausleihbar. Durchschnittlich komme jeder Scooter pro Tag fünf bis sechs Mal zum Einsatz. "Vor allem für kurze Fahrten von zwei bis drei Kilometern, für die man zu Fuß eine halbe Stunde bräuchte", verrät Matkovic. Gerade für die "letzte Meile" vom Bahnhof oder Bushaltestelle bis zur Haustür sei der mobile Untersatz mit einer Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h beliebt.

Da die E-Scooter aufgrund des "Free Floating"-Systems nach Gebrauch aber mitunter achtlos auf dem Bürgersteig oder Parkplätzen abgestellt werden, mehren sich die Beschwerden. In Heidelberg musste die Feuerwehr zuletzt sogar einen verirrten Leih-Roller aus dem Neckar fischen. "Wir nehmen alles auf und optimieren das Angebot. Sie können nicht beliebig abgestellt werden, sonst läuft die Uhr weiter", erläutert der City-Manager. In der Nacht werden die entliehenen und akkuarmen Zweiräder via GPS geortet, aufgeladen und an sogenannte "Drop-Off-Points" gebracht. Also Stationen nahe öffentlicher Verkehrsmittel, von wo aus die E-Scooter am nächsten Morgen wieder auf die Reise gehen. Überflutet werden dürfen diese Stationen aber nicht: Nur fünf Scooter pro Station sind erlaubt.

Aktuell können die kleinen Roller in den Quadraten, dem Jungbusch, im Lindenhof, in der Neckarstadt und in Neckarau ausgeliehen werden. "Randgebiete" wie Sandhofen, Waldhof oder Schönau aber habe man (noch) nicht für sich entdeckt. Gerade dort aber könnten die Leih-Zweiräder zu einem umweltfreundlichen Fortbewegungsmittel mutieren, wenn nicht nur Fußgänger darauf zurückgreifen, sondern auch Nutzer, die sonst mit dem Pkw zur Arbeit fahren. "Sie sollen im Zusammenspiel mit dem ÖPNV zu einer sinnvollen Alternative werden", weiß Matkovic, dass noch ein weiter Weg vor den E-Scootern liegt.

"Es ist noch für viele ein fremdes Terrain, aber eines mit Zukunft", findet auch Ralf Klöpfer vom Vorstand des Mannheimer Energieversorgers MVV. Die Hemmschwelle der Nutzer ist erstaunlich gering, doch die Akzeptanz und der eigentliche "Nutzen" – Stichwort CO2- und Öko-Bilanz – hinken noch etwas hinterher.

Auch beim Selbsttest wird deutlich: Das Aufsteigen ist kinderleicht, nur das Absteigen fällt wieder schwer.