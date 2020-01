Mannheim. (RNZ) Drei Künstler haben bereits für den Seebühnenzauber im Luisenpark zugesagt – alle drei sind schon einmal bei dem Sommerfestival aufgetreten und kommen gern wieder: Bestseller-Autor Rafik Schami, Liedermacher Konstantin Wecker und Comedian Christian Chako Habekost.

Den Anfang macht Rafik Schami am Samstag, 13. Juni. Schami stammt aus Syrien und wanderte 1971 nach Deutschland aus. Er studierte Chemie in Heidelberg und schloss sein Studium 1979 mit einer Promotion ab. Heute zählte er zu den bedeutendsten Autoren deutscher Sprache. Seit über 35 Jahren verteidigt er die mündliche Erzählkunst.

Rafik Schami. Foto: Wesenberg

Auf der Seebühne wird er davon berichten, wie er von der legendären Scheherazade gelernt hat, Geschichten zu erfinden, und warum er das Lachen liebevoll "raffinierten Schmuggler" nennt. Auch wie das Echo auf die Erde kam, wie ein Junge versuchte, seine kluge Mutter zu überlisten, sowie vom Badetag der Frauen in Damaskus wird das Publikum erfahren – und warum eine Narbe "Quittengelee" heißt. Wenn die Zeit reicht, verrät Rafik Schami seinem Publikum, warum er an seinem Geburtstag zweifelt.

Chako Habekost. Foto: Gerold

Im November 2018 feierte der kurpfälzer Comedian Chako Habekost mit seinem Programm "De edle Wilde" Premiere im Capitol. Für die Dernière am Freitag, 24. Juli, bietet die Seebühne die passende Kulisse. Ein letztes Mal nimmt Habekost sein Publikum mit auf die irrwitzige Safari: Es geht ins Unterholz der kulturellen Vorurteile und nationalen Stereotypen. Der edle Wilde kann überall zu finden sein: in Laos und Ludwigshafen, im Urwald und im Pfälzerwald, in der afrikanischen Savanne und in der städtischen Notaufnahme. Auf dem Trip in die Jagd- und Abgründe von Reisenden führt er vor Augen, was alle von eigenen Urlaubserfahrungen kennen: Motzer, Schnäppchenjäger, Gefahrensucher, Body-Protzer, Liegestuhl-Reservierer, Studiosus-Besserwisser und All-inclusive-Plastikbändchen-Sammler.

"Poesie und Musik können vielleicht die Welt nicht verändern, aber sie können denen Mut machen, die sie verändern wollen", sagt Konstantin Wecker, der sich seit über 40 Jahren für eine Welt ohne Waffen und Grenzen einsetzt. Der Münchner Liedermacher gibt am Freitag, 14. August, ein Konzert auf der Seebühne. Lyrisch-sensible Klavierstücke mit dem zart-schmelzenden Klang des Cellos geben Weckers Liedern seit jeher ihre ganz persönliche Note. Neben seinem langjährigen Bühnenpartner und Alter Ego am Klavier, Jo Barnikel, vervollständigt Fany Kammerlander das Trio. Die Cellistin, die mit ihrem Spiel sowohl in der Klassik- als auch in der Popwelt zuhause ist, steht ebenso seit längerem mit Konstantin Wecker auf der Bühne.

Die drei Veranstaltungen beginnen jeweils um 20 Uhr und finden auch bei schlechtem Wetter statt. Karten für den Seebühnenzauber gibt es bei den RNZ-Geschäftsstellen und an den Ticketkassen des Luisenparks. Der Parkeintritt ist im Ticketpreis enthalten.

Info: www.seebühnenzauber.de