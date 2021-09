Mannheim. (pol/rl) Nach den Schüssen in der Nacht zum Samstag im Stadtteil Waldhof laufen die Ermittlungen der 20-köpfigen Ermittlungsgruppe "Jakob" weiter auf Hochtouren.

Noch in der Tatnacht hat die Polizei am frühen Samstagmorgen das mutmaßliche Fluchtfahrzeug entdeckt. Der dunkle Audi stand leer in einem Gewerbegebiet im hessischen Eschborn. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg habe die Spurensicherung übernommen, die noch andauere. Auch zum Fahrer des Audis werde derzeit noch ermittelt.

Zudem hat die Ermittlungsgruppe mehrere Mobiltelefone beschlagnahmt, die noch ausgewertet würden. Über das Hinweistelefon der Kriminalpolizei seien zudem Hinweise eingegangen, die derzeit überprüft würden. Außerdem befragen die Ermittler derzeit noch Zeugen und Anwohner.

Die Schusswaffensachverständigen des Kriminaltechnischen Instituts des Landeskriminalamts Baden-Württemberg arbeiten an einer detaillierten Rekonstruktion des Tathergangs. Zudem laufen ballistische Untersuchungen an Patronenhülsen, die am Tatort gefunden wurden.

Die Verletzten befinden seien derweil auf dem Weg der Besserung. Zwei der insgesamt sechs Verletzten seien am heutigen Montag noch in stationärer Behandlung.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Update: Montag, 27. September 2021, 16.15 Uhr

Sechs Verletzte nach Schüssen vor einer Gaststätte

Mannheim. (pol/mare) Zu einer Schießerei kam es vor einer Gaststätte im Stadtteil Waldhof in der Nacht zum Samstag. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Kurz vor 24 Uhr kam es demnach vor der Gaststätte in der Jakob-Faulhaber-Straße erst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Verlauf wurden mehrere Schüsse abgegeben wurden. Nach der Tat sei mindestens ein Unbekannter in einem dunklen Auto vom Tatort geflüchtet.

Bei der Schießerei wurden sechs Personen verletzt, die in verschiedene Kliniken eingeliefert wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht bei keinem der Verletzten Lebensgefahr. Bei den Verletzten handle es sich ausschließlich um Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 35 bis 45 Jahren.

Schüsse vor Mannheimer Gaststätte - Die Fotogalerie























Eine sofort eingeleitete Fahndung mit allen verfügbaren Kräften brachte bisher kein Ergebnis. Hinweise auf den oder die Täter gebe bisher nicht, auch die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt.

Die Zentrale Kriminaltechnik sicherte Spuren und begann mit der Auswertung. Dabei wird sie von Schusswaffen-Sachverständigen des Kriminaltechnischen Instituts beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg unterstützt. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe namens "Jakob" eingerichtet. Mit ersten Ermittlungsergebnissen sei nicht vor Montagnachmittag zu rechnen, hieß es.

Möglicherweise gebe es einen Bezug zu einer Rocker-Gruppierung, da während der Tat ein für diese Szene typisches Motorrad vor dem Lokal gestanden habe, hieß es.

Zeugen des Vorfalls können sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 bei der Polizei melden.

Update: Samstag, 25. September 2021, 16 Uhr