Heidelberg. (oka/zg) Was die Verwaltung bei der Namensfindung für die vier Straßen in Rheinau-Süd noch vor sich hat, das hat die Mannheimer Kongressgesellschaft M:Con bereits hinter sich: eine Onlineabstimmung zur Namensfindung. Dabei ging es um den neuen Saal im Rosengarten, der nach einer prominenten Mannheimerin benannt werden soll. Zur Auswahl standen Bertha Benz, Alice Bensheimer und Julia Lanz.

Mehrere Tausend Stimmen kamen insgesamt für die drei Kandidatinnen zusammen, gut die Hälfte der Stimmen gingen am Ende an Alice Bensheimer. Die lieferte sich lange Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit Bertha Benz. Die Frauenrechtlerin Alice Bensheimer (1864-1935) setzte sich vor allem für die gesellschaftliche Gleichstellung der Frau ein. Politisch war sie in mehreren Parteien aktiv und zeichnete sich durch eine liberaldemokratische Haltung aus. Bereits im Jahr 1896 gründete sie den Frauenbund Caritas, in welchem sie als Armen- und Waisenpflegerin tätig war. Zudem war Bensheimer in Mannheim auch im Bereich der städtischen Armen- und Jugendamtskommission aktiv. 1916 war sie Mitbegründerin einer der ersten "Sozialen Frauenschulen", die heute als Ausgangspunkt für die Fakultät für Sozialwesen an der Hochschule Mannheim gilt. Darüber hinaus war sie Schriftführerin des Bunds Deutscher Frauen und redigierte die Rubrik "Für die Frau" in der Neuen Badischen Landeszeitung.

Geplant ist ein unterteilbarer, flexibler Saal mit insgesamt 600 Quadratmetern Fläche, der aufgestockt wird. So soll der Kongressstandort Mannheim gestärkt werden. "Kongresse, wie sie regelmäßig im Rosengarten stattfinden, generieren Umsätze für Hotels, Gastronomie und Einzelhandel in unserer Stadt. Mit dem Ausbau stellen wir wichtige Weichen, um auch in Zukunft zu den führenden Kongresstandorten Deutschlands zu zählen", betont Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch. Und M:Con-Geschäftsführer Bastian Fiedler fügt hinzu: "Die großen medizinischen Fachgesellschaften formulieren hier deutlich ihren Bedarf."

Die Aufstockung des Rosengartens beginnt bald, der "Alice-Bensheimer"-Saal soll im Herbst 2024 fertig sein. Doch es gibt bereits jetzt einen Baufortschritt zu vermelden: Das Foyer ist seit dieser Woche wieder hell und lichtdurchflutet – ohne Baugerüste, Staubschutzwände und Abdeckfolien, die den Bereich in den vergangenen Monaten eingeschränkt hatten. Seit 2018 wurden neben umfassenden Brandschutzsanierungen im Eingangsbereich und den Foyerflächen auch die Stützpfeiler verstärkt, da der neue Saal sich in Zukunft direkt über dem Lichthof befinden wird.