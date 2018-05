Mannheim. (mare) "Meine Kinder und ich hatten Todesangst." Ein 39-jähriger Familienvater (Name ist der Redaktion bekannt) ist immer noch geschockt von den Ereignissen beim Relegations-Spiel zwischen dem SV Waldhof und dem KFC Uerdingen am Sonntag. Der 39-jährige langjährige SVW-Fan war mit seinen 7 und 12 Jahre alten Söhnen im Stadion - sie hatten Karten für den Sitzplatzbereich der Westtribüne bekommen.

Und wurden vom angrenzenden Gäste-Block von Uerdinger Hooligans angegriffen. Polizei? Ordnungsdienst? Fehlanzeige. Der Familienvater möchte darauf hinweisen, dass sich auch die Uerdinger "Fans" "grausam und menschenverachtend" verhalten haben. Daher wendet sich der 39-Jährige nun mit einem Brief an den SV Waldhof und die RNZ und schildert seine Erlebnisse.

"Mein siebenjähriger Sohn hatte ich das erste Mal dabei und wir waren voller Vorfreude auf dieses Spiel und die Stimmung im Stadion", erinnert sich der Familienvater. Die drei nahmen auf der Westtribüne Platz - sie hatten noch Karten bekommen, die nachträglich freigegeben worden waren. "In diesem Block saßen vornehmlich Waldhof-Fans mit ihren Kindern."

Er habe gewusst, dass der Bereich auch von den Uerdinger Anhängern besucht wird. "Ich ging jedoch davon aus, dass gerade in diesem Bereich für die Sicherheit gesorgt wird."

Und anfangs war die Stimmung prächtig. Doch nahm das Unheil seinen Lauf." Als unsere Mannschaft in der ersten Halbzeit das 1:1 erzielte, kamen aus dem Bereich der Uerdinger Fans Glasflaschen geflogen. Ich musste mich über meine Kinder stellen und darauf achten, dass keine Flasche in unsere Richtung kam." Er sagt: "Hier hatte ich bereits Angst um unsere Gesundheit."

Kurz darauf seien Hooligans aus dem Uerdingen-Block in den Bereich gestürmt und hätten alles angegriffen, was blaue Waldhof-Shirts anhatte. "Die Erwachsenen griffen die dort sitzenden Kinder und zogen sie den Block nach oben, um sie in Sicherheit zu bringen", schildert der 39-Jährige.

"Mein siebenjähriger Sohn wurde von einem überrannt. Ich konnte ihn noch packen und nach oben ziehen. Mein großer Sohn schrie ebenfalls nach mir. Beide Kinder und auch ich hatten zu diesem Zeitpunkt Todesangst."

Sie schafften es aber, den Block nach oben zu kommen. "Als ich nach unten blickte, sah ich zudem, dass die dort eingesetzten Ordner in den Innenbereich flüchteten." Er klagt: "Da die Polizei ebenfalls minutenlang brauchte, bis sie vor Ort war, war keine Sicherheit vorhanden."

Es hätten sich Familienväter vor die Hooligans stellen und ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzen müssen, um die Uerdinger weiter daran zu hindern, auf Kinder und Familien loszugehen. Erst nach dem Erscheinen der Polizei wurde die Hooligans - "Minuten später" - vertrieben.

Er wollte mit seinen Kindern dann nur "raus aus dem Block". "Also ging nach unten an den Zaun, schilderte dem dort stehenden Ordner den Fall und bat ihn, meine beiden Kinder und mich auf diesem Wege aus dem Block zu lassen." Dieser habe seine beiden weinenden Kinder gesehen, aber geantwortet, dass sie hier nicht rauskämen. "Erst als ich energischer wurde und einen daneben stehenden Polizisten bat, mich heraus zu lassen, durften wir diesen Bereich verlassen."

Doch die Ereignisse blieben nicht ohne Folgen: "Mein kleiner Sohn und ich wurden bei diesem Vorfall verletzt." Sein Sohn habe eine Beule an der Stirn sowie eine Schürfunde am Rücken erlitten. Er selbst blieb mit seinem Fuß zwischen den Schalensitzen hängen, als er seinen Sohn nach oben zog, und verdrehte sich dabei das Knie verdrehte. Er ist diese Woche erst einmal krank geschrieben.

"Ich war schon so oft beim SV Waldhof, aber so etwas habe ich noch nie erlebt. Meine Kinder hatten keine Lust mehr auf Fussball, sie wollten nur noch nach Hause", ist er immer noch entsetzt. "Dass hier Kinder in Lebensgefahr waren und die Sicherheit minutenlang nicht gegeben war, das mit dem Leben von Menschen gespielt wurde, ist für mich sehr seltsam."

Ein Waldhof-Spiel werden er und seine Kinder so schnell nicht mehr besuchen. "Ich kann es eigentlich gar nicht in Worte fassen was wir und vor allem meine kleinen Kinder erleben mussten - wegen eines Fußballspiels."