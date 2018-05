Bereits vor der Partie sollen Waldhof-Anhänger die Fan-Busse des KFC Uerdingen attackiert haben. Sie waren offenbar an einem Treffpunkt der Mannheimer Ultras vorbeigefahren sein - auf einer anderen Route als mit der Polizei abgesprochen. Nach dem Spiel räumte die Polizei die Theodor-Heuss-Anlage vor dem Stadion. Die Stimmung war angespannt, doch zu Ausschreitungen kam es hier nicht. Foto: Gerold

Von Wolf Goldschmitt

Mannheim. Die Stimmung vor dem Mannheimer Carl-Benz-Stadion passt zum Wetter: Es donnert und blitzt, doch das starke Gewitter bleibt aus. Auch eine Stunde, nachdem Chaoten aus dem Fanblock des SV Waldhof Mannheim mit Raketen und Pyrotechnik für einen Spielabbruch gesorgt hatten, wollen immer noch ungefähr 100 Gewaltbereite ihren Frust an den mitgereisten Fans des siegreichen Gegners KFC Uerdingen auslassen. Die Theodor-Heuss-Anlage, die direkt vor dem Stadion verläuft, gleicht zur "dritten Halbzeit" einer Hochsicherheitszone.

"Das sieht ja fast aus wie im Krieg hier", wundert sich Joachim Sieber aus Duisburg über die schlechte Verlierermentalität der Mannheimer. Er und sein Begleiter, Michael Klein, müssen zusammen mit etwa 2000 anderen Fans rund 300 Meter weit weg, im Gartenschauweg beim Luisenpark, warten, bis die Polizei grünes Licht zum Abmarsch geben kann.

Wüste Beleidigungen gegen Polizisten

"Dabei haben wir beide ganz bewusst keine Uerdinger Schals dabei, aber trotzdem ist mir mulmig", gibt Sieber offen zu. Klar, gebe es auch in ihrem Lager "Idioten". Doch " so etwas Verrücktes wie die rücksichtslosen Böllerwerfer heute Nachmittag in Mannheim haben wir noch nie erlebt", ergänzt Klein.

Während die Unverbesserlichen im Waldhöfer Outfit auf die "Feinde" warten, reagieren sich einige an den Polizisten ab. Sie müssen allerdings rasch erkennen, dass ihre Chancen gegen die Einsatzkräfte in voller Montur sehr überschaubar bleiben. Es liegt zum Großteil wohl auch an ihrem Promillegehalt im Blut, dass es bei wüsten Beleidigungen bleibt.

Das wild entschlossene Lauern auf die Besucher aus dem Nordwesten und die Kanonaden der Schimpfwörter werden um 16.56 Uhr von einer ersten Ansage des Kommandoführers unterbrochen. Er droht allen mit einem Platzverweis, die nicht freiwillig die Straße und die angrenzenden Parkplätze räumen wollen und Richtung Innenstadt laufen.

Nach der dritten Ansage rund zehn Minuten später beginnen die Polizisten zusammen mit der Hundestaffel, Stück für Stück das Feld zu räumen. Als dann zunächst die lautstärksten Rädelsführer mit beherztem Zupacken entfernt werden, bröckelt langsam die Front der Aggression. Gegen 17.20 Uhr rücken schließlich auch die acht Notfallwagen der Rettungsdienste und die zwei Bereitschaftsärzte ab. Die Lage entspannt sich allmählich.

Während die Uerdinger Fans "Nie mehr vierte Liga" singen und über eineinhalb Stunden nach dem unrühmlichen Spielende endlich langsam zu ihren Reisebussen und Privatautos marschieren dürfen, sitzen viele friedliche Waldhof-Anhänger enttäuscht am Straßenrand. "Wie kann man nur so dumm sein? Diese Chaoten schaden doch immer nur dem Verein. Denn das wird wieder teuer", ärgert sich Yvonne Steiner, die seit Jahren kein Heimspiel des SV Waldhof verpasst.

Einer in Polizeiuniform, der namentlich allerdings nicht genannt werden möchte, freut sich heimlich über den verpassten Aufstieg: "Wenn ich daran denke, dass der Verein im kommenden Jahr gegen seine Intimfeinde Kaiserslautern und Karlsruhe gespielt hätte, dann bin ich eigentlich ganz dankbar", sagt er mit Blick auf die ausbleibenden Konfrontationen.