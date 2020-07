Von Olivia Kaiser

Mannheim. In der Rhein-Neckar-Region sollen in den kommenden Jahren gleich mehrere Radschnellwege entstehen. In Mannheim wird vor allem über die Trasse von Darmstadt über Weinheim und Viernheim nach Mannheim diskutiert – beziehungsweise über die circa zwei Kilometer, die durch die Feudenheimer Au führen sollen. Die Trasse ist ein Baustein des Großprojekts Bundesgartenschau und soll bis zu deren Eröffnung im April 2023 fertig sein. Warum herrscht Uneinigkeit über die Trasse durch die Feudenheimer Au? Inwieweit betrifft das den gesamten Radschnellweg und Anrainerkommunen wie Weinheim? Die RNZ gibt einen Überblick:

> Verhärtete Fronten: Von Anfang an gab es massiven Widerstand von Bürgern und Umweltverbänden gegen die geplante Route des Radschnellwegs, der von Käfertal durch das Landschaftsschutzgebiet Feudenheimer Au in die Mannheimer Innenstadt führen soll. Sie fürchten zu starke Eingriffe in die Natur. Auch die Tatsache, dass für diese Route 26 Kleingärten weichen müssen, sorgte für Unmut. Im Februar 2019 entschied sich eine Mehrheit im Gemeinderat für diese Streckenführung als Teil des Radschnellwegs von Darmstadt nach Mannheim. Daraufhin riefen einige Bürger den Petitionsausschuss des Landtags an, der sich im Februar 2020 ein Bild von der Lage vor Ort machte.

> Das Schrebergarten-Debakel: Die Entscheidung für die Trasse fiel erst, nachdem die Stadtverwaltung versprach, dass die Schrebergärtner Ausgleichsparzellen in der Au bekommen. Ende November 2019 begann die Buga-Gesellschaft mit dem Bau dieser 26 Gärten – obwohl es noch keinen Planfeststellungsbeschluss seitens des Regierungspräsidiums (RP) in Karlsruhe gab. Die Behörde erklärte jedoch die Ausgleichsmaßnahme im Landschaftsschutzgebiet für unzulässig. Die Stadtverwaltung verhängte einen Baustopp. Dass der versprochene Ausgleich für die Kleingärtner nun hinfällig war, sorgte vor allem bei der CDU, der FDP und der Mannheimer Liste für Ärger.

> Kompromiss als Ausweg: Im Zuge des Besuchs des Petitionsausschusses brachte der Bezirksrat Feudenheim eine Alternativtrasse ins Spiel. Diese Idee griff die Buga-Gesellschaft auf. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik stellte Buga-Geschäftsführer Michael Schnellbach die neuen Pläne vor. Die Route durch die Au wird leicht nach Süden verschoben, sodass nur 13 Kleingärten betroffen wären. Die viel befahrene Straße "Am Aubuckel" wird nicht über-, sondern unterquert: Anstelle einer Rampe mit Brückenkonstruktion für Radfahrer und Fußgänger, soll es nun eine etwa 25 Meter lange Unterführung geben, welche die Feudenheimer Au mit dem Spinelli-Gelände verbindet.

> Neue Abstimmung gefordert: Der Kompromiss stößt bei einigen Stadträten aus Skepsis. Thomas Hornung (CDU) bezweifelt, dass das RP diesen "erheblichen Eingriff ins Hochgestade" genehmigt – vor allem in Hinblick auf die strenge Linie beim Ausgleich für die Kleingärten. Auch die Grünen sehen "einige Fragezeichen", wie Fraktionsvorsitzende Melis Sekmen erklärt. Bei der SPD steht man dem Radschnellweg generell positiv gegenüber und hofft, dass der Kompromiss die Wogen glättet, so Isabel Cademartori. Roland Weiß (Mannheimer Liste) und Volker Beisel (FDP) sind gegen diesen Vorschlag. Aufgrund der veränderten Trassenführung und der Unterführung hat die CDU den Antrag gestellt, nochmals in die Abstimmung zu gehen. Die Mannheimer Liste will diesen Antrag ebenfalls stellen. Im Rathaus rechnet man anscheinend ebenfalls mit einer zweiten Abstimmung: "Ich gehe davon aus, dass sich der Gemeinderat im Herbst noch mal damit beschäftigt", kommentiert Stadtsprecher Ralf Walther gegenüber der RNZ.

> Weinheim ist schon weiter: Während in Mannheim noch über die Route gestritten wird, hat der Weinheimer Gemeinderat bereits entschieden. Die Route verläuft im Bereich der Weststadt weitgehend entlang der OEG-Gleise – von Viernheim kommend zunächst auf der Nordseite und ab dem Bahnübergang Birnenstraße auf der Südseite und weiter über den Barbarasteg auf die B 3 nach Weinheim hinein. "Die Realisierbarkeit der Route im Detail und die konkrete Ausgestaltung ist Gegenstand der weiteren Planung", erklärt Weinheims Pressesprecher Thomas Fischer. Die Geschehnisse in Mannheim will er nicht kommentieren. Über die Wegeführung in Mannheim könne keine Aussage getroffen werden. Für die Kommune ist der direkte Nachbar ausschlaggebender: "Für die Stadt Weinheim ist der Trassenverlauf aus Viernheim kommend maßgebend, um die Vorzugsvariante im Bereich der Stadt Weinheim realisieren zu können."

> Buga-Trasse als Teil des Ganzen: Der Radschnellweg soll nicht nur Mannheimern, sondern auch Bürgern aus Viernheim und Weinheim einen schnellen Weg in die City bieten. "Die Potenzialanalyse im Rahmen der Machbarkeitsstudie zeigt mit 2000 bis 2800 Radfahrten pro Tag auf der Achse ein erhebliches Potenzial, welches genutzt werden sollte", sagt Fischer. "Unter dem Aspekt des Wandels im Bereich der Mobilität und dem wachsenden Umweltbewusstsein in der Gesellschaft ist der Radschnellweg für die Menschen in der Region von großem Vorteil." Dadurch wird die Attraktivität des Verkehrsmittels Fahrrad erheblich gesteigert. Für das Hauptziel, eine durchgehende Radschnellverbindung von Weinheim über Viernheim nach Mannheim einzurichten, sei eine zeitlich koordinierte Umsetzung durch alle Beteiligten wünschenswert.