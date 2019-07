Von Harald Berlinghof

Mannheim. Sie zaubern silbern funkelnde Wasserfälle aus Magesiumsplittern an den Himmel oder golden blitzende Chrysanthemen aus Eisenpulver und Holzkohle. In rund 100 Metern Höhe explodieren ihre Bomben und formen sogar einfache Gegenstände oder Buchstaben. Aber wer sich jetzt an den Feuerwerksdrachen des Zauberers Gandalf aus "Herr der Ringe" erinnert - nein, solche Kunststückchen können die Feuerwerker-Teams, die bei den Pyrogames in Mannheim gegeneinander antreten, nicht. "Wir sind schließlich keine Zauberer", sagen sie lachend.

Drei Teams traten am Samstagabend auf dem Maimarktgelände bei den jährlichen Pyrogames gegeneinander an: Apollo aus Berlin, Kürbs Feuerwerke aus einem Ort nahe bei Dresden und PyroGenie ebenfalls aus Berlin. Rund 2500 Besucher wollten das Spektakel sehen. Der Gewinner des Abends wurde per Akklamation und einem Dezibel-Messgerät ermittelt. Am Ende hatte das Team Apollo die Nase vorn.

Doch zunächst wurde den ganzen Samstag über gebangt, ob der befürchtete Regen ausbleiben würde. Er kam erst nach der Veranstaltung. Bereits am Tag zuvor, waren die Temperaturen erheblich zurückgegangen, so dass eine potenzielle Waldbrandgefahr ausgeschlossen werden konnte, wie der Veranstalter betonte. Aus 100 Metern Höhe komme auch nur selten ein kleines Stückchen Pappe herunter, das noch glimmt. Freilich, ganz ausgeschlossen ist es nicht. Die Feuerwehr stand auch mit einem Löschfahrzeug Gewehr bei Fuß. Es wurde jedoch kein "Schadensereignis" festgestellt oder gemeldet.

Tagsüber waren die drei Teams damit beschäftigt, ihre "Bomben" und ihre scherzhaft als "Kuchenboxen" bezeichneten Batterien auszurichten und zu verkabeln. Als Bomben werden Papp-Kanonenrohre mit 7,5 Zentimeter Durchmesser bezeichnet, die Batterien schleudern auf Knopfdruck Tausende von Effekten aus ihren "Drei-Zentimeter-Mündungen" gen Himmel. Mit Raketen, wie sie zu Silvester von jedermann abgeschossen werden dürfen, wollen Profi-Feuerwerker nichts zu tun haben. "Die sind viel zu ungenau in ihrer Flugbahn", erklärte Jürgen Matkowitz von Apollo. "Deshalb lassen sich damit keine klaren Bilder in den Himmel prägen."

Wenn die Feuerwerkskörper aufgebaut werden, ist die meiste Arbeit allerdings schon getan. Zwei bis drei Wochen dauert die Programmierung des Rechners, an dem der Feuerwerker den Ablauf seines Lichterfests komponiert, erläutert Michael Löschner von Pyrogenie. Am Abend des Feuerwerks muss er dann nur noch einen Knopf drücken, dann "fliegt" ein gesicherter Funkimpuls zum 100 Meter entfernten Empfängergerät. Von dort sind Kabelbündel zu den einzelnen Bomben und Batterien gezogen, über die der Zündimpuls mit Lichtgeschwindigkeit die einzelnen Glühdrähte erreicht. Die sitzen im Schwarzpulver, das bei seiner Explosion die Leuchtstoffe in den Himmel schleudert.

Nach zwei bis drei Sekunden Flugzeit erreichen sie die gewünschte Höhe und ein Zünddraht bringt sie zu Explosion. Strontiumnitrat sorgt für rote Effekte, Bariumnitrat für grüne Leuchteffekte und Kupfernitrat für blaue Lichter. Eine kochsalzähnliche Substanz erzeugt gelb.

Wenn der Knopf am Sendekoffer gedrückt ist, läuft die Programmierung automatisch ab, und die Impulse zur Auslösung der einzelnen Effekte werden vom Rechner in zuvor programmierten Zeitabständen ausgelöst. Berufsfeuerwerker wie Michael Löschner von PyroGenie sitzen zu diesem Zeitpunkt 100 Meter entfernt und bestaunen ihr eigenes Kunstwerk, das optisch möglichst synchron zur Musik ablaufen soll. Im Notfall können sie es immer noch stoppen. Und die Besucher haben noch einmal 50 Meter zusätzlichen Sicherheitsabstand.