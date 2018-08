Von Volker Endres

Mannheim. Abwechselnd helle und dunkle Pflasterflächen, Blindenleitlinien und Pflastermosaike, die den jeweiligen Standort verraten - so sehen die neugestalteten Mannheimer Planken aus. Rund zwei Drittel der Pflasterarbeiten sind bereits vollendet. "Wir liegen voll im Zeitplan", erklärt die städtische Baustellen-Managerin Anja Ehrenpreis. Im Frühjahr 2019 soll Mannheims prominenteste Einkaufsmeile in neuem Glanz erstrahlen.

Vor den Kaufhäusern in den Quadraten O3, O5 und O7 ist der Boden im Moment aufgerissen. Stege führen zu den Eingängen. Spätestens Ende September sollen die Kundenströme dort wieder ungehindert fließen. "Bis zu 30 Arbeiter", berichtet Bauleiter Marcus Ritter vom ausführenden Unternehmen Faber Bau GmbH aus Alzey, seien in der Spitze auf der lang gezogenen Baustelle des 30-Millionen-Euro-Projekts tätig gewesen. In den letzten Wochen war es eine wahre Hitzeschlacht. Die Arbeiter verlegten bei 40 Grad Außentemperatur die Pflastersteine in der Fußgängerzone. "Als es richtig heiß war, haben wir die ganz frühen Morgenstunden genutzt und dafür früher Feierabend gemacht", so Ritter.

Dank dieses Einsatzes sind die Arbeiten auf Kurs - trotz der Pause zum Stadtfest und obwohl auch in diesem Jahr die Arbeiten wie 2017 ab Mitte November für das wichtige Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel ruhen. "Wir haben nach 18 Monaten 13.600 Quadratmeter des neuen Pflasters verlegt, 5500 Quadratmeter stehen für die letzten sieben Monate noch vor uns", bilanziert Anja Ehrenpreis.

Wie die Planken einmal aussehen sollen, sieht man bereits auf der Seite der P-Quadrate: Zwischen P2 und dem Plankenkopf in P7 ist die Fußgängerzone fertig. Zumindest fast: "Die vorgesehenen Bäume können wir erst in der Pflanzperiode ab Herbst einsetzen", erklärt die Baustellen-Managerin. Sie ist stolz auf den Baufortschritt.

Immerhin wurden nicht nur Pflastersteine verlegt, sondern auch Sitzbänke, Baumschutzringe und Abfallbehälter eingebaut. "Die Baumscheiben sind mit Lavagranulat verfüllt und mit größeren Steinen abgedeckt", verweist sie auf eine der Neuerungen.

Das soll die Arbeit der Stadtreinigung gegenüber der bisherigen Rillenlösung erleichtern. Die hat aber derzeit ganz andere Probleme auf den Planken. Aktuell sammeln sich Zigarettenstummel im noch nicht verfugten Pflaster und sind für Kehrmaschinen, aber auch manuelle Besen nur schwer zu erreichen. "Im letzten Schritt werden diese Fugen mit Sand aufgefüllt, der sich mit der Zeit verfestigen soll", erklärte Andreas Engert aus dem städtischen Fachbereich Tiefbau.

Und auch die unschönen Kaugummiflecken stellen Werner Knon und seine Mitarbeiter der Stadtreinigung vor große Schwierigkeiten. "Hier kann man nur punktuell arbeiten." Ein- bis zweimal im Jahr werden sich seine Mitarbeiter dieser zeitraubenden Arbeit künftig annehmen, kündigte er an. Dafür eigne sich die bislang fertiggestellte Fläche auch für den Einsatz großer Kehrmaschinen und die Nassreinigung mit speziellen Reinigungsfahrzeugen.

Am Plankenkopf im Quadrat P7 sind zwar aktuell noch die Baumaschinen zuhause, aber Sitzgelegenheiten und aufwendige Bepflanzungen zeigen schon, was für eine Aufenthaltsqualität einmal entsteht. Die beiden Brunnen vor den Quadraten O und P wurden gereinigt und sprudeln teilweise bereits wieder. Doch nicht allein Schönheit, sondern auch Sicherheit soll die neuen Planken auszeichnen. So laufen an den Ampeln in den Kreuzungsbereichen Kunststraße/Kaiserring sowie Fressgasse/Friedrichsring aktuell die Umrüstungsarbeiten auf ein Blindenleitsystem. Die Ampeln zwischen Wasserturm und Plankenkopf wurden bereits umgerüstet.

Bis Mitte November geben die Arbeiter auf der Einkaufsmeile noch Vollgas. Dann ruhen sämtliche Baumaßnahmen bis einschließlich 6. Januar. Einen Tag später beginnt der Endspurt. Und Anja Ehrenpreis ist zuversichtlich, dass für die letzten Arbeiten die Punktlandung gelingen wird.

Info: www.mannheim-planken.de