Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Vom Neptun aus betrachtet ist die Sonne ein heller Stern, vom Merkur aus gesehen ein großer glutroter Ball. Die unermesslichen Weiten des Universums will der Freundeskreis Mannheimer Planetarium mit der Planetenallee in der Augustaanlage darstellen. Auf knapp einem Kilometer Länge soll man sozusagen im Vorbeigehen ein Gefühl für die gigantische Dimension des Sonnensystems bekommen. Noch in diesem Jahr soll alles fertig sein. Die Arbeiten begannen jetzt in Höhe des Benz-Denkmals, wo dem Neptun der Boden bereitet wird.

Ende Juli sollen die Erdarbeiten beendet und alle Planeten unter robustem Glas ins Pflaster eingelassen sein. Anschließend sind die Elektriker gefragt. Den Abschluss bildet das Aufstellen der Sonnenstele gegenüber vom Planetarium. Alles maßstabsgetreu im Verhältnis von 1:4,5 Milliarden, wie Wolfgang Wacker beim offiziellen Spatenstich erneut betonte.

Damit unterscheidet sich der begehbare und interaktive Lehrpfad nach Auskunft des Freundeskreis-Vorsitzenden von allen ihm bekannten Planetenwegen dadurch, dass Jupiter, Erde und Co. nicht willkürlich, sondern ihren tatsächlichen Abständen und Größen entsprechend angeordnet werden. "Vorbilder gab es keine. Wir mussten selbst planen, tüfteln und die Finanzierung sichern", so Wacker. Zehn Jahre habe es daher von der ersten Idee über den gestalterischen Entwurf bis hin zur endgültigen Umsetzung gebraucht. Eine Spende im mittleren fünfstelligen Bereich gab laut Wacker schließlich den Anstoß, das ambitionierte Projekt in Angriff zu nehmen. "Von Anfang an eine gute Idee. Doch wir befinden uns damit im öffentlichen Raum, mit dem wir sorgsam umgehen und den wir nicht überfrachten wollen", erklärte Oberbürgermeister Peter Kurz. Daher dauerte auch die Abstimmung zwischen Freundeskreis und Stadt eine Weile.

Von der City kommend, wird die Planetenallee astronomisch Interessierten künftig bereits auf dem Weg zum Sternentheater erste Informationen über die Anordnung der Planeten im Sonnensystem liefern. Der Betrachter erfährt zudem, dass die Planeten sich unterschiedlich schnell und teilweise in elliptischen Bahnen bewegen. Die permanent leuchtenden Bodenscheiben enthalten einen QR-Code, über den weitere Informationen abgerufen werden können. Auf zusätzliche Hinweistafeln wird verzichtet.

Über allem scheint die Sonne, die mit knapp 31 Zentimeter Durchmesser in eine 3,60 Meter hohe Stele integriert wird. Dass sie auch von der entferntesten Planetenposition aus noch zu erkennen sein wird, dafür sorgen 60 Watt starke LED-Leuchten, die laut Hersteller 50.000 Betriebsstunden und damit sechs Jahre Lebensdauer haben.