Von Olivia Kaiser

Mannheim. 13 Todesopfer hat das Coronavirus bei dem Ausbruch im Mannheimer Pflegeheim "Haus am Park" gefordert. Die hohe Zahl an verstorbenen Bewohnern beschäftigt nun die Mannheimer Staatsanwaltschaft. Sie ermittelt unter anderem wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz, fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung.

*

Im Oktober wurde bekannt, dass mehrere Bewohner sowie Mitarbeitende des Pflegeheims im Stadtteil Neckarau an Covid-19 erkrankt waren. Für Aufsehen sorgte die niedrige Impfquote bei den Senioren und dem Personal, die laut Kaspar Pfister, dem Geschäftsführer der Benevit-Gruppe, zu der das "Haus am Park" gehört, zu den niedrigsten der gesamten Unternehmensgruppe zählt. Auch von einem Herbstfest, das unmittelbar vor dem Ausbruch gefeiert worden sein soll, war die Rede.

Die Umstände veranlassten den SPD-Landtagsabgeordneten Boris Weirauch zu einer parlamentarischen Anfrage gegenüber der Landesregierung. Er wollte unter anderem wissen, ob – wie bei einem Corona-Ausbruch in einem bayrischen Pflegeheim – die Staatsanwaltschaft in der Sache ermittelt. Jetzt hat das Sozialministerium umfangreich geantwortet, und die Informationen machen Weirauch fassungslos.

Tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft vor knapp einem Monat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, weil das Rechtsamt der Stadt Mannheim Strafanzeige gestellt hat. Denn nach der vorläufigen Einschätzung des Gesundheitsamts könnte "pflichtwidriges Verhalten der Einrichtungsleitung zur Weiterverbreitung des Sars-CoV-2-Virus in der Einrichtung beigetragen haben", heißt es im Schreiben des Sozialministeriums.

Demnach wurden bereits am 8. Oktober vier Senioren positiv auf das Coronavirus getestet, das Gesundheitsamt jedoch nicht unterrichtet. Trotzdem wurde am 10. Oktober im Garten ein Herbstfest gefeiert, an dem geimpfte und ungeimpfte Bewohner teilnahmen. Die Impfquote bei den Bewohnern habe damals bei unter 70, die des Personals bei unter 60 gelegen, heißt es im Schreiben aus dem Sozialministerium, und: "Die Veranstaltung erfolgte entgegen den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts. An dem Herbstfest nahmen ausweislich der Ermittlungen des Gesundheitsamts drei der vier am 8. Oktober positiv getesteten Bewohnerinnen und Bewohner teil."

Für den SPD-Landtagsabgeordneten ist dieser Vorgang ungeheuerlich: "Da hätten alle Alarmglocken schrillen müssen." Dass die Pflegeheimleitung ein Herbstfest erlaubt habe, an dem infizierte Bewohner teilgenommen haben sollen, wäre nicht nur "ein klarer Verstoß gegen den gesunden Menschenverstand", sondern auch gegen die infektionsschutzrechtlichen Bestimmungen. Schließlich müssten sich positiv getestete Menschen in Absonderung begeben. Am 12. Oktober meldete die Einrichtung dem Gesundheitsamt per E-Mail eine erste symptomatische und ungeimpfte Mitarbeiterin, deren PCR-Test zunächst negativ ausfiel. Ein weiterer PCR-Test war dann positiv, ebenso der eines anderen Mitarbeiters. Am 15. Oktober ordnete das Gesundheitsamt umfängliche Schutzmaßnahmen wie Zimmerquarantäne und FFP2-Maskenpflicht an. Da war das Virus jedoch längst im "Haus am Park" angekommen.

Stadtverwaltung und Staatsanwaltschaft bestätigten auf Anfrage der RNZ am Montag die Vorgänge. Die Strafverfolgungsbehörde ermittelt demnach gegen Verantwortliche des Pflegeheims wegen des Verdachts von Straftaten gemäß des Infektionsschutzgesetzes sowie wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Benevit-Sprecherin Marion Seigel erklärte in einer E-Mail an die RNZ, dass die Unternehmensgruppe erst am Montag von den Ermittlungen erfahren habe. Deshalb könne man derzeit keine weiteren Fragen beantworten.

"Wenn sich die Einrichtungsleitung etwas hat zuschulden kommen lassen, muss das strafrechtlich geahndet werden", betonte Boris Weirauch. "Gerade ältere Menschen in den Pflegeheimen müssen in einer Pandemie besonders geschützt werden". Der SPD-Abgeordnete kündigt an, eine weitere Anfrage zur Rolle der bei der Stadt Mannheim angesiedelten Heimaufsicht in diesem Kontext in den Landtag einbringen zu wollen: "Im Nachgang zu meiner Anfrage haben sich Angehörige gemeldet und über Mängel bei der Versorgung und Betreuung der Heimbewohner berichtet. Es wird zu klären sein, ob und inwieweit die Heimaufsicht hiervon Kenntnis hatte oder hätte haben müssen und ob sie Maßnahmen gegen mögliche Missstände ergriffen hat".

Update: Montag, 13. Dezember 2021, 19.39 Uhr

Nach Corona-Todesfällen ermittelt nun die Staatsanwaltschaft

Mannheim. (dpa) Nach einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim mit mehreren Todesfällen hat die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung und der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Die Stadt Mannheim habe Anzeige gegen die private Einrichtung erstattet, teilte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Montag mit. Aufgrund der Anzeige seien Ermittlungen gegen Verantwortliche der Einrichtung im Stadtteil Neckarau aufgenommen worden.

Hintergrund ist demnach ein Herbstfest in den Innenräumen des Heims, bei dem am 10. Oktober auch mehrere positiv getestete Bewohner teilgenommen haben sollen. Danach soll es Mitte Oktober zu mehreren Dutzend Corona-Infektionen in dem Haus und in der Folge auch zu den Todesfällen gekommen sein.

Es werde auch wegen des Verdachts von Straftaten nach dem Infektionsschutzgesetz ermittelt, erläuterte die Sprecherin. Einzelheiten zum Stand der Ermittlungen wollte sie nicht bekanntgeben.