Mannheim. (ger) Die Bauarbeiten für das neue Shoppingcenter im Mannheimer Quadrat K1 können beginnen. Wie die Betreibergesellschaft des Projekts mit dem Namen "K1 Karree" mitteilt, liegen jetzt die behördlichen Baugenehmigungen vor. Auf 12.000 Quadratmetern soll das ehemalige Möbelhaus nach der Fertigstellung einen breiten Mix aus Handel, Gastronomie, Wellness- und Kultur-Angeboten sowie Büros bieten. Für den Umbau des einstigen "Mömax"-Hauses wird eine Investition von 46 Millionen Euro genannt.

Anfang 2019 sollen sich die Türen für die Kunden öffnen. Nach dem Auszug von Mömax wurde das leer stehende Gebäude im Innenstadtquadrat K1 an der "Breiten Straße" im Frühjahr 2017 von der "Projektgesellschaft K1 Immobilien GmbH" übernommen, die von dem Mannheimer Unternehmer Ömer Nohut geführt wird. Geplant ist nach grundlegendem Umbau dort ein "Geschäftshaus" mit einem bunten Mix verschiedener Branchen.

Nach bisherigen Informationen soll neben dem Discounter Aldi, der Fitnesskette McFit, einer großen Drogeriekette und dem Modehändler Trendfabrik auch die türkische Systemgastronomie Huqqa einziehen. Hierher kommen soll auch das kommunale Kino Cinema Quadrat, das sein bisheriges Domizil wegen des bevorstehenden Abrisses des Collini-Centers in absehbarer Zeit räumen muss. Dazu sollen im neuen "K1 Karree" auf 2500 Quadratmetern Büros entstehen.

"Wir hatten mehrere Abstimmungen mit der Stadt, sodass wir länger auf den ,roten Punkt’ und die Baugenehmigung warten mussten als geplant. Dafür bieten wir Mietern wie Kunden jetzt ein hervorragendes Raumkonzept", erläutert Nohut, der auch die Geschäftsführung der neuen "K1 Karree Verwaltungs-GmbH" übernommen hat. Um zu verhindern, dass noch mehr Zeit bis zur Eröffnung des Shoppingzentrums verloren geht, sollen die Umbaumaßnahmen nun hohes Tempo aufnehmen. In den nächsten Tagen sollen ein Bauzaun und ein Kran aufgestellt werden. Wir fangen mit Arbeiten an der Fassade an", erläutert Nohut.

An die Stelle der geschlossenen Außenfassade sollen große Glasfronten treten, die für lichtdurchflutete Innenräume sorgen. Von März bis Mai wird die neue Fassade montiert. Im Juni müssen alle Öffnungen des Hauses geschlossen sein, denn dann beginnt der Einbau der komplexen Gebäudetechnik. Der Umbau wird die beträchtliche Summe von 46 Millionen Euro verschlingen. Weiter genutzt werden können immerhin die noch aus "Karstadt"-Zeiten stammenden Tiefgaragen. Neben 85 eigenen Stellplätzen im Untergeschoss stehen 165 weitere im städtischen Nachbarparkhaus zur Verfügung. Die Neukonzeption richtet sich auch an die zahlreich vorhandene türkischsprachige Bevölkerung in der unmittelbaren Nachbarschaft.