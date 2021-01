Mannheim. (oka) Er soll einen 35-jährigen Mann in dessen Wohnung in der Neckarstadt brutal mit einer Sektflasche erschlagen haben: Ab Donnerstag, 4. Februar, muss sich Husam A. vor dem Mannheimer Landgericht wegen Mordes verantworten. Der 34-Jährige, der sich in Untersuchungshaft befindet, soll am Nachmittag des 7. Juli 2020 sein späteres Opfer besucht haben. Aus Verärgerung darüber, dass er dort nicht wie erwartet übernachten konnte, wird er beschuldigt, dem am Tisch sitzenden Mann eine ungeöffnete Sektflasche gegen den Kopf geschlagen zu haben. Dieser erlitt mehrere Brüche im Gesicht und blutete stark.

Als der Angeklagte die Schwere der Verletzung erkannte, soll er sich dazu entschlossen haben, den Mann zu töten. Er schlug mehrfach die Sektflasche mit großer Wucht gegen seinen Schädel. Zwischen den einzelnen Schlägen ließ er wiederholt einen längeren Zeitraum verstreichen lassen, um die Leiden des Geschädigten zu verlängern. Das Opfer erlag schließlich seinen schweren Verletzungen. Anschließend nahm der Angeklagte Geld sowie andere Wertgegenstände mit sich und floh. Der Getötete galt zunächst mehrere Tage als vermisst, am 13. Juli wurde seine Leiche entdeckt. Ermittler kamen Husam A. bei der Überprüfung der Kontakte des Opfers auf die Schliche. Sie fanden bei ihm das auffällige Muster des Profils eines Turnschuhs, dessen Abdruck sie zuvor am Tatort aufgenommen hatten. Der im hessischen Homburg an der Efze gestellte Wohnsitzlose hat die Tat eingeräumt.