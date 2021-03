Mannheim. (oka) Es war ein Streit unter Bekannten, der eine dramatische Wendung nahm und bei dem am Ende ein 27-Jähriger tot ist. Am Montag hat vor dem Mannheimer Landgericht der Prozess gegen Mohamed K. und Mohamed L. begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft Mohamed K. vor, Yassin A. am 15. Juli 2020 mit einem Messerstich getötet zu haben und klagt ihn wegen Totschlags an. Sein Bekannter Mohamed L. muss sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten. Während K. schweigt, macht er umfängliche Aussagen zu seiner Person und zur Tat.

Der 26-jährige Tunesier kam demnach 2018 nach Mannheim, nachdem er einige Zeit in den Niederlanden gelebt hatte. Dort freundete sich mit dem 25-jährigen Mitangeklagten an, der ebenfalls aus Tunesien stammt. Auch der Getötete und dessen Bruder gehörten zum Freundeskreis. Am Tattag sei er mit Mohamed K. in der Wohnung von dessen Freundin in der Neckarstadt-West gewesen. Zwei weitere Männer seien hinzugekommen, man habe Alkohol und Speed konsumiert. Dann rief Yassin A. an, und es kam zu einem Streit zwischen ihm und Mohamed K.

Nach dem Telefonat verließ die Gruppe die Wohnung, weil der Getötete eröffnet hatte, dass er mit seinem Bruder vorbeikommen wolle. "Ich habe erwartet, dass es zu einer Schlägerei kommt", berichtet Mohamed L. Er beteuert, dass er nicht wusste, dass sein Freund ein Messer bei sich trug.

In der Mittelstraße trafen die Kontrahenten dann gegen 20.10 Uhr aufeinander, es kam zu Handgreiflichkeiten. Er sei zu Boden gefallen und habe seinen Kopf vor Schlägen geschützt, so L. "Als ich wieder aufblickte, lag Yassin blutend auf dem Boden." Da seien die Freunde geflohen. Die Polizei nahm die beiden Angeklagten wenig später an der Stadtbahn-Haltestelle Neckarstadt-West nahe der Untermühlaustraße fest und fand das Messer mit einer zwölf Zentimeter langen Klinge in einem Gebüsch.

Die Polizeibeamtin, die zuerst mit ihrem Streifenpartner am Tatort war, sagte aus, dass sich bereits viele Schaulustige versammelt hatten - darunter auch Menschen, die das Geschehen verfolgt hatten und Hinweise gaben. Sie selbst habe zunächst erste Hilfe geleistet, bis der Rettungswagen eintraf. Da sei Yassin A. bereits bewusstlos gewesen. Er erlag noch in derselben Nacht seinen schweren Verletzungen an Lunge und Herz. Der Prozess wird am 10. März fortgesetzt, das Urteil wird am 1. April erwartet.