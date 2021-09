Von Manfred Ofer

Mannheim. Immer wieder gerne stimmt er seinen Hit "Auf das, was danach kommt" vom Album "Die Reise" an. So auch am Sonntagabend auf der Bühne im MVV-Reitstadion auf dem Maimarktgelände. Als Max Giesinger sein Konzert eröffnet, leitet der Sänger und Songwriter zugleich den letzten Akt des fünften Zeltfestivals Rhein-Neckar ein. Rund 700 Besucher feiern die Party mit vielen alten und neuen Songs zwei Stunden lang begeistert mit.

Max Giesinger lebt und arbeitet zwar in seiner Wahlheimat Hamburg, doch die Grundlage für seinen Erfolg hat er während seiner Zeit in Mannheim gelegt. In der Quadratestadt, das verrät der Sänger während des Gigs, seien ganz viele Songs entstanden, die ihm später den Weg in die Charts geebnet hätten, wie eben die eingängige Pop-Hymne "Auf das, was danach kommt".

Das Besondere an der aktuellen Show ist das Format, in das Max Giesinger und Band ihre Stücke packen. So sind sämtliche Songs als Akustikversionen zu hören und neu interpretiert worden. Neben den gewohnten Instrumenten wie Gitarre, Bass und Schlagzeug kommen auch Bläser und Streicher zum Einsatz, die dem Intro an diesem lauen Spätsommerabend einen subtilen Hauch von Italo-Western-Sound verpassen.

"Mannem, was geht?", ruft der Künstler seinen Fans zu, als er die Bühne betrat. Nun, es ist schon eine ganze Menge, was da noch gehen soll. Eine Garantie dafür liefert die mittlerweile beeindruckende Auswahl von tanzbaren Songs, auf die Giesinger zurückgreifen kann. Einige davon hat er schon in seiner Zeit als Straßenmusiker geschrieben, ehe er auf die große Bühne wechselte.

Für ein Lied, das vor drei Jahren entstandene "Legenden", kommt er von eben dieser Bühne herunter, um es mit seinen Fans zu singen. Nicht zum letzten Mal an diesem Abend. Auf eine besondere Reise hatte sich Giesinger im letzten Jahr begeben, als er für das TV-Format "Sing meinen Song" mit anderen Musikern in Südafrika weilte.

In einer dieser Folgen erfuhr sein balladeskes Stück "Für Dich" eine Interpretation durch eine Kollegin, was ihm so gut gefiel, das er sich sozusagen für ein eigenes "Cover vom Cover" entschied. Mit der existenziellen Frage, ob und was man im Leben verpasst haben könnte, befasst sich der Künstler in einem seiner neuen Songs: "Der letzte Tag". Was würde man tun, sobald man wüsste, dass man nur noch 24 Stunden zu leben hätte? "Nichts ist mehr leicht, nichts ist mehr schwer", singt Giesinger darin. Als er diese Zeilen in Mannheim anstimmt, klingt das fast ein wenig wie bei Udo Lindenberg. Schön ist das allemal.

Die Leichtigkeit melodischer Popmusik mit einer Botschaft, die zum Nachdenken anregen soll, zu vermengen – das ist es, was Giesinger immer wieder gelingt. Einmal begleitet er sich solo am Piano und reflektiert mit dem Stück "Deine Zweifel" über sein zehnjähriges Kinder-Ich. Für den Hit "Wenn sie tanzt" holt er sich jedoch die Unterstützung seiner Band zurück und bringt das Publikum vor der Bühne einmal mehr zum Tanzen. Die Party findet mit einem Medley ihre Fortsetzung, wobei die Musiker Wünsche spielen, die ihnen zugerufen wurden.

Das Cover von Stings "Englishman in New York" widmet Giesinger wiederum seiner alten Wahlheimat, indem er beim Refrain einfach mal "Mannheimer in New York" singt. Einige seiner Songs zelebriert er an diesem Abend dann wieder in einem spontanen Singkreis unter seinen Fans, schwebt mit ihnen wie Reinhard Mey "Über den Wolken" und besingt wie einst Rio Reiser melancholisch den "Junimond". Seinen eigenen Hit "80 Millionen", den er übrigens auch in seiner Mannheimer Zeit geschrieben hat, hebt er sich als Zugabe auf.