Von Sarah Porz

Mannheim. Im Hafen von Swansea steht ein Miniaturwasserturm aus Sandstein. Er sieht genauso aus wie das große Exemplar in Mannheim und ist ein Denkmal für eine bemerkenswerte Städtepartnerschaft, die nun schon 62 Jahre Bestand hat. Zu Beginn waren nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem partnerschaftliche Verbindungen zu englischen Städten in Norddeutschland entstanden. Da Baden-Württemberg ebenfalls Partner im Vereinten Königreich wollte, unterbreiteten sie 1954 einen Vorschlag, mehrere Partnerschaften mit walisischen Städten zu gründen, darunter auch Mannheim mit Swansea. "Diese vorgelegte Liste war vom Land geplant und man fragte direkt, wer Interesse an einer Partnerschaft hatte", erklärt Rüdiger Finke, Vorsitzender des Vereins für Städtepartnerschaften Mannheims.

"Beide Städte sind industriell geprägt und haben einen Hafen, bei der Partnerschaftsgründung hat man sehr auf Gemeinsamkeiten geachtet", fügt Jana Garbrecht, Mitarbeiterin der Stadt Mannheim im Bereich Internationales, Europa und Protokoll, hinzu. Während auf politischer Ebene eifrig geplant wurde, fand bereits im selben Jahr ein Schüleraustausch statt. Die damaligen Bürgermeister Fehsenbecker und Libby besuchten sich – es folgte eine gemeinsame Sitzung, in der am 2. April 1957 Partnerschaftskomitees beider Städte gegründet wurden. Und so begann eine Städtepartnerschaft ohne die offizielle Existenz einer Urkunde.

Hintergrund Die Mannheimer Partnerstadt Swansea in Großbritannien Die Universitätsstadt Swansea hat derzeit rund 225.000 Einwohner und ist die zweitgrößte Stadt in Wales. Sie liegt am Meer und ihre Strände und das milde Klima ziehen Badegäste an. Swansea gilt als Zentrum für Glasmalerei, wichtige Wirtschaftszweige sind Schwerindustrie, Handel und Tourismus. In Swansea kann man neben seinen schönen Küsten auch die historische Burg Swansea Castle als Sehenswürdigkeit bestaunen. (sapo)

Zunächst waren vor allem Schülergruppen aktiv, aber die partnerschaftlichen Aktivitäten weiteten sich schnell auf die gesamte Bevölkerung aus. Es gab Jugend- und Bürgerreisen, Verbindungen über kulturelle und sportliche Vereine. 1995 wurde der damalige Mannheimer Oberbürgermeister Gerhard Widder zum Ehrenbürger Swanseas ernannt. "Viele Verbindungen entstanden, die aber derzeit nicht mehr alle aktiv sind. Eine Tradition, die bis heute aufrechterhalten wird, ist die jährlich stattfindende Begegnung der beiden Bürgermeister”, berichtet Jana Garbrecht. Erst vor Kurzem sei Swanseas amtierender Bürgermeister Peter Black mit seiner Frau in Mannheim gewesen, um sich ins Goldene Buch der Stadt einzutragen. Aufgrund eines tragischen Unfalls entwickelte sich sogar eine Dreierfreundschaft der Städte Mannheim, Swansea und Toulon heraus. Bei einem Hubschrauberunfall im Jahre 1982 kamen Einwohner aller drei Städte ums Leben.

Ein weiterer Schwerpunkt der Städtepartnerschaft liegt auf dem Bereich Verwaltung: Beide Gemeinden sind im Austausch über kommunales Management und strategische Steuerung und können so voneinander lernen. Das unternehmen ABB bietet seit 2000 ein Auszubildendenprogramm an und vermittelt Praktika. "Dennoch sind die partnerschaftlichen Aktivitäten zurzeit stark rückläufig. Es ist aktuell schwierig, einen Schüleraustausch auf die Beine zu stellen", erklärt Rüdiger Finke. Die Sicherheitsbestimmungen sind strenger geworden, und so bräuchten die Gastfamilien sogar polizeiliche Führungszeugnisse der Schüler, was einen enormen Aufwand darstellen würde.

"Mannheim ist es gerade in Zeiten des Brexits wichtig, die Partnerschaft wiederzubeleben. Wir hoffen, dass die beiden Städte, egal was kommt, gute Beziehungen aufrechterhalten können", betont Jana Garbrecht. Deshalb sind neue Aktivitäten vorgesehen, wie zum Beispiel ein Schüleraustausch zwischen dem Geschwister-Scholl-Gymnasium und der Hadleigh High School, die auf Führungszeugnisse verzichtet. Außerdem laufen Planungen für eine Bürgerreise in die zweitgrößte walisische Stadt, die den Bürgern viel zu bieten hat. Schließlich ist der kleine Wasserturm im Hafen nur eine von Swanseas Sehenswürdigkeiten.