Wenn sie sich dreht, hat die Adventszeit in Mannheim begonnen: die große Weihnachtspyramide am Wasserturm. Foto: Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. Strahlende Lichter, bunte Christbaumkugeln, leckere Plätzchen, ein heißer Punsch für die kalten Hände und natürlich ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt wecken nicht nur bei Kindern die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. In Mannheim eröffnen die drei Weihnachtsmärkte in der Innenstadt am Wasserturm, am Paradeplatz und auf den Kapuzinerplanken am Mittwoch, 28. November.

Momentan laufen die Aufbauarbeiten auf Hochtouren. Für den Einzelhandel beginnt zugleich die wichtigste Zeit des Jahres. "Für beides ist die Mannheimer Innenstadt gerüstet", erklärte Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft Mannheim City. So tauchen rund 17.000 LED-Leuchten, verteilt auf rund 700 Lichterketten, die Innenstadt in ein bezauberndes Licht. Die Geschäfte locken mit vielen Sonderaktionen.

In der Mannheimer Innenstadt warte man mit den Weihnachtsaktionen den Totensonntag ab, "obwohl der amerikanische Trend mittlerweile vorgibt, dass das Weihnachtsgeschäft direkt nach dem amerikanischen Feiertag Thanksgiving beginnt", erklärte Hendrik Hoffmann vom Centermanagement des Quartiers Q6/Q7.

Das amerikanische Erntedankfest fand am vergangenen Donnerstag statt. Dementsprechend haben in dem Einkaufsquartier die Vorbereitungen auf das Fest bereits begonnen. "Harald Glööckler schmückt am Dienstag unseren Kinderwunschbaum", verriet Hendrik Hoffmann.

"Die Baustelle auf den Planken ist so weit abgeräumt, dass kaum noch etwas davon zu merken ist", erklärte Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch (CDU). Viel mehr erhalten die Besucher während der Unterbrechung der Bautätigkeiten bis zum 7. Januar bereits einen Ausblick auf die "neuen Planken". "Wir liegen voll im Zeitplan", versicherte Anja Ehrenpreis als Betreuerin der Umgestaltung für insgesamt rund 30 Millionen Euro.

Unberührt davon sind die drei Märkte - der Märchenwald auf dem Paradeplatz, der "Besondere Weihnachtsmarkt" auf den Kapuzinerplanken und der Weihnachtsmarkt rund um den Wasserturm. Neuheiten gibt es aber auch hier. "Unsere Bühne ist in diesem Jahr auf der Nordseite zwischen Wasserturm und Rosengarten", erklärte Sylvie Brackenhofer von der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft.

Gleich geblieben ist auf allen drei Märkten das bunte Weihnachtsprogramm. Auf dem Paradeplatz und am Wasserturm lockt dazu täglich ein buntes Programm auf den Veranstaltungsbühnen. Der "singende Weihnachtsmann" mit seinen echten Rentieren ist beispielsweise an jedem Sonntag im Märchenwald zu Gast.

Dort ist am Mittwoch um 17 Uhr auch der Startschuss für den Mannheimer Weihnachtszauber, dann werden Lichterketten und Weihnachtsbeleuchtung angeschaltet. "Die rund 75.000 Euro für den Lichterzauber sind für uns eine besondere Herausforderung", erklärte Lutz Pauels als Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City. Die weihnachtliche Karawane um Bürgermeister Grötsch zieht dann weiter auf die Kapuzinerplanken (17.30 Uhr) hin zum Wasserturm (18 Uhr). Und dann ist endgültig alles für den festlichen Weihnachtseinkauf angerichtet.

An den sind hohe Erwartungen geknüpft, erklärte Swen Rubel, Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden: "Wir rechnen bundesweit damit, dass der Einzelhandel im November und Dezember erstmals die 100 Milliarden Umsatz-Grenze überschreitet." In Nordbaden seien die Erwartungen allerdings verhalten optimistisch: "Wir schätzen ähnliche Zahlen wie 2017 - allenfalls ein leichtes Plus." Trotzdem gilt: "Die Weihnachtszeit ist die wichtigste Zeit für den Einzelhandel."