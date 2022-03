Von Marco Partner

Mannheim. Hier hält man gern mal ein Schwätzchen: Die Schönauer Straße mit ihren vielen kleinen Geschäften wirkt auch zu Lockdown-Zeiten lebendig. Man grüßt sich, bleibt stehen, plaudert – und geht dann wieder seiner Wege. Oder genießt am "Stich" die Sonne und entspannte Atmosphäre. In Sandhofen scheint die Welt nie so ganz still zu stehen. Der Stadtteil wirkt autark und "urmannemerisch". Und doch würden sich die redefreudigen Anwohner gerade beim Verkehr ein wenig mehr Ruhe wünschen.

Hubert Becker ist in Sandhofen geboren und aufgewachsen. "Ich bin ein waschechter Sandhöfer", sagt der Bezirksbeiratssprecher der SPD. 36 Jahre lang arbeitete er als Hausmeister in der Gustav-Wiederkehr-Schule – und kennt deshalb die Straßen und Geschichten Sandhofens wie seine Westentasche. Aber auch die Veränderungen. Seine Eltern führten einst eine Tanzbar in der Hanfstraße: den Ratskeller. Mittlerweile sind viele der klassischen Arbeiterlokale in Wohnungen umgewandelt worden. "Gasthaus zum Adler" prangt noch an einem Gebäude unweit des Rathauses: "Früher wurden dort große Feste gefeiert. Jetzt ist dort eine Kinderbetreuung eingezogen", erzählt Becker.

Das Alte Rathaus. Foto: gerold

Auf mögliche Leerstände scheint man in Sandhofen schnell eine kreative Antwort zu finden. Die Geschäftswelt aber ist immer noch breit gefächert. Apotheker, Optiker, Schreibwarenladen, Reisebüro, Metzger, Bäcker und sogar ein Modehaus: "Es gibt noch viele inhabergeführte Geschäfte", betont Becker, und zählt ganze 16 Friseurladen auf. Auch Spaghetti-Eis-Erfinder Fontanella hat sich in der belebten Schönauer Straße mit einem kleinen Café niedergelassen. Doch da liegt auch eines der Probleme verborgen: das stetig wachsende Verkehrsaufkommen.

Die geschäftige Schönauer Straße. Foto: Gerold

Ob Berufspendler oder Tagesgäste aus dem Ried, die durch die City bummeln wollen: "Wenn die B 44 stark frequentiert wird, weichen viele auf die Schönauer Straße aus, sie wird als Durchfahrtsstraße missbraucht", weiß Becker. Der Bezirksbeirat fordere daher einen Zebrastreifen vor der Eisdiele und einen Blitzer oder eine Geschwindigkeitstafel für die Tempo-30-Zone. Auch an der Domstiftstraße werde häufig die rote Ampel von Lkw-Fahrern missachtet, die von der Friesenheimer Insel kommen. Ein "Sandhöfer Unikat" versteckt sich in der Untergasse: "Da erkennt man, welcher Autofahrer aus Sandhofen kommt, und welcher nicht", erklärt Becker. Das Kriegerdenkmal auf der Mitte der Kreuzung wirkt wie ein Kreisel – ist es aber nicht. Und so lassen die Einheimischen den Nicht-Kreisel meist rechts liegen, während die Gäste das Denkmal ganz pflichtbewusst umkurven.

Bei Spaziergängern ist vor allem die Altrhein-Idylle beliebt. Foto: Gerold

Als leidenschaftlicher Bahnfahrer steigt der Sozialdemokrat aber ohnehin lieber in die Linie 3, die an der großen Wendeschleife am "Stich" ihren Anfang und ihr Ende nimmt. Vor rund zehn Jahren wurde der bahnhofsartige Vorplatz neu gestaltet - und als Reaktion auf den demografischen Wandel auch mit einer großen Pflegeeinrichtung samt Betreutem Wohnen versehen. "Die Stichler": Der Name des Sandhöfer Karnevalsverein leitet sich ebenfalls aus der Endstation der Straßenbahn ab. Hubert Becker seit über 50 Jahren aktives Mitglied.

Das Vereinsleben versinnbildlich vielleicht am besten den starken Zusammenhalt im Stadtteil. Ob Wasserport-, Ruder- oder Angelverein am Altrhein, Gesangs-, Reit- und Fahrverein oder Kleintierzüchter: Es gibt kaum eine Sportart oder ein Hobby, das nicht abgedeckt wird. Im PX de Dom, einer ehemaligen Kirche, lädt der Christliche Kulturverein zu Kabarett-Veranstaltungen und Konzerten ein. "Hinzukommen das Schwimmbad, die Kleingartenanlage oder die Rheindämme für Spaziergänge." Auch die älteste Fähre Deutschlands wartet schließlich am Ufer des Altrheins.

Am liebsten spaziert Hubert Becker aber einfach durch das alte Viertel: die Bockschell, benannt nach einem Geißbock, der nicht unversehrt über einen Zaun gesprungen seien soll. Humor wird in Sandhofen, das einst für seinen Tabak- und Spargelanbau bekannt war, eben groß geschrieben, aber auch der Gräueltaten im Zweiten Weltkrieg gedacht. Im Alten Volksbad im Keller der Gustav-Wiederkehr-Schule wurde eine KZ-Gedenkstätte eingerichtet, welche an die ermordeten polnischen Zwangsarbeiter erinnert.

Für Diskussion sorgt derzeit der geplante Neubau eines evangelischen Kindergartens auf einem sehr alten Friedhof. "Er wurde schon vor über 100 Jahren aufgelöst, aber manche finden es pietätlos", erklärt Becker, der die Geschichte seines Heimat-Stadtteils auch schon in zahlreichen Büchern verarbeitete. In die Innenstadt und nach Hohensachsen hatte es ihn zeitweilig verschlagen, doch stets zog es ihn zurück nach Sandhofen. "Weil man sich kennt, und grüßt, und gerne mal ein Schwätzchen hält."