Mannheim. Nahe bei der Stadt, idyllische Lage. Wenn jemand in Mannheim den genauen Übergang zwischen stätischem und dörflichem Charakter einzeichnen müsste, die Linie würde wohl exakt durch Neuostheim verlaufen. Ruhig und friedlich wirkt das zwischen Neckar und Maimarktgelände gelegene Wohnviertel mit seinen Stadtvillen samt Walmdächern. Fern von Industrie und Hektik, und doch mit einem Technologiepark und einem Flughafen ausgestattet, vereint dieser Stadtteil Urbanität und Provinz.

Margot Liebscher wohnt seit fast 50 Jahren im Viertel. Foto: vaf

Margot Liebscher wohnt seit fast einem halben Jahrhundert hier. 1972 zog sie nach Neuostheim und schätzt dort vor allem das viele Grün. "Es ist klimatisch sehr angenehm. Durch den Neckar, den Flugplatz und das Maimarktgelände haben wir eine gute Frischluftschneise", erklärt die SPD-Bezirksbeirätin. Ob renovierte Stadtvillen oder kleine Einfamilienhäuser: "Fast jeder hat hier einen Garten", fügt sie hinzu. Die Naturnähe setzt sich am Altneckar fort. Dort nutzen Ruderer das kühle Nass als Trainingsstrecke unweit der Maulbeerinsel. Für die Bundesgartenschau (Buga) 2023 will man zudem den Zugang zum Ufer verbessern, damit Spaziergänger auch mal ihre Füße in den Neckar tauchen können.

Am schmalen Paul-Martin-Ufer laufen – und fahren – sich die Sorgenkinder des Stadtteils sprichwörtlich über die Füße. "Der Neckarradweg wird gut angenommen, aber es gibt eben auch manche wilde Radfahrer, die wenig Rücksicht auf Fußgänger nehmen", erklärt Liebscher. Schon seit 2014 suche man nach einer Lösung. Da es sich um ein naturgeschütztes Areal handelt, können die asphaltierten Wege nicht einfach verbreitert werden, auch nicht in die entgegengesetzte Richtung des Ufers. Dort verlaufen die Schienen der OEG-Bahn.

> Fläche: 3,8 km2 > Einwohner: 3025 > Einwohner pro km2: 796 > Altersschnitt: 44,2 > Migration: 27,1 Prozent

[-] Weniger anzeigen

Auch die östliche Riedbahn streift den Stadtteil. Mit der Neubaustrecke zwischen Mannheim und Frankfurt und dem zunehmenden Güterverkehr wächst die Sorge, dass es mit der Ruhe im Stadtteil irgendwann vorbei sein könnte. Die Bürgerinitiative GESBIM (Gesundheit statt Bahnlärm in Mannheim) nahm in Neuostheim ihren Anfang und fordert unter anderem eine Tunnel- oder Troglösung.

Etwas mehr Straßenbahnverkehr würde sich Liebscher hingegen innerorts wünschen. Alle 20 Minuten tingelt die Linie 6 über das Kopfsteinpflaster der Dürerstraße, das Herzstück des Viertels. In der kleinen, charmanten Einkaufsstraße gibt es Cafés, Restaurants, eine Postfiliale und ein Galerie-Atelier. Seitdem der moderne Gewerbe- und Technologiepark "Eastsite" in Nachbarschaft des Bundeswehr-Bildungszentrums immer mehr Berufstätige nach Neuostheim lockt, hat die Gastrovielfalt weiter zugenommen.

Vom Feudenheimer Neckarufer aus hat man einen guten Blick auf das Neuostheimer Villenviertel. Foto: vaf

Auch immer mehr junge Familien zieht es in den Stadtteil östlich des Luisenparks. Allerdings muss man ein wenig Geld in der Tasche haben. "Günstig ist Neuostheim nicht", weiß Liebscher. Als die 73-Jährige damals in den Stadtteil zog, sei die Demografie noch eine andere gewesen. "Das Viertel war überaltert, nun hat es sich Gott sei Dank wieder etwas verjüngt", verrät sie.

Als imposantes Bauwerk sticht die katholische St.-Pius-Kirche hervor, die mitten im Zentrum steht. Das evangelische Gotteshaus, die Thomaskirche, erlitt 2009 einen Wasserrohrbruch, und ist seitdem nicht mehr nutzbar. Doch aus der Not heraus entwickelte sich ein Zusammenschluss. "Seitdem gibt es eine Ökumene, zwei Gemeinden an einem Standort", berichtet Liebscher. Auch ein gemeinsamer Kindergarten wurde errichtet. Seit 2018 gibt es zudem das Thomas-Carree, eine seniorengerechte Pflegeeinrichtung mit Betreutem Wohnen und Eigentum-Appartements. Wie die denkmalgeschützte Thomaskirche künftig genutzt wird, ist noch offen.

Der Flughafen. Foto: vaf

Ein versteckter Hingucker befindet sich nur einen Schritt weiter in der Johann-Peter-Hebel-Grundschule. Dort hat der Mannheimer Künstler Rudi Baerwind eine Wand der Pausenhalle mit märchenhaftem Mosaik verziert. 2010 wurde ihm zum Dank ein grüner Platz samt Boule-Bahn in Neuostheim gewidmet. Damals feierte man das 100-jährige Stadtteil-Jubiläum. Aus dieser Initiative geht auch der Stadtteilverein hervor, der sich für große und kleine kulturelle Angebote engagiert.

"Ansonsten gibt es in Neuostheim kein Vereinsleben, aber wir haben das Carl-Benz-Stadion vom Waldhof und den VfR um die Ecke", weiß Liebscher. Dementsprechend sind bei Fußballspielen hin und wieder die Straßen zugeparkt. Knapp eine Viertelstunde braucht die Bezirksbeirätin, um zum Luisenpark zu laufen. Mit der Bahn wäre sie in derselben Zeit am Wasserturm. "Das ist das Schöne daran: Die Stadt ist in der Nähe, und doch ist es schön grün und nachbarschaftlich", betont sie und freut sich, wenn irgendwann der Maimarkt wieder öffnet. Schließlich liegt auch der quasi direkt vor der Haustür.