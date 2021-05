Von Marco Partner

Mannheim. Einst Bauern- und Handwerksdorf, dann Heimat vieler Fabrikarbeiter und wichtiger Industriestandort. Später Stützpunkt der größten US-Siedlung, die sich heute in ein riesiges Wohnquartier entwickelt, das wächst und wächst. Kaum ein anderer Mannheimer Stadtbezirk ist so wandlungsfähig wie Käfertal. Ein Gebiet mit vielen Facetten, und zwei Konstanten: dem alten Ortskern sowie dem Stolz seiner Bewohner.

Melanie Seidenglanz. Foto: Gerold

"Es ist ein Quartier mit ganz verschiedenen Gesichtern, die doch zu einem Ganzen werden. Große Wohnbebauung, kleine Einfamilienhäuser, Villen, Hochhäuser, sozialer Brennpunkt, Industrie und Gewerbe, aber auch Natur: Im Grund findet sich hier alles wieder", erklärt Melanie Seidenglanz. Die SPD-Bezirksbeirätin lebt am Speckwegring, also an der Grenze zwischen Käfertal und Waldhof. "Aber ich muss mich klar als Käfertalerin bezeichnen. Das kommt noch vor Mannheim", sagt sie lachend. Die Eingemeindung liegt zwar schon 124 Jahre zurück. "Und dennoch ist das hier immer noch Thema", so Seidenglanz.

Aus den Stadtteilen Käfertal-Mitte, Speckweggebiet, Käfertal-Süd, Sonnenschein und neuerdings Franklin setzt sich der insgesamt knapp 28.000 Einwohner zählende Bezirk zusammen. Die Bevölkerung wächst ob der Bebauung des Benjamin-Franklin-Village rasant. Doch nicht nur auf dem Ex-Areal der US-Armee kommt Bewegung. Auch der alte Ortskern mit seinem im 19. Jahrhundert im Weinbrenner-Stil erbauten Gebäuden wird gerade aufgehübscht, das Rathaus saniert sowie der Stempelpark umgestaltet.

Ein Kleinod ist das Rathaus. Foto: Gerold

Die öffentliche Anlage gilt als die grüne Oase des Quartiers, die grüne Lunge aber ist der Käfertaler Wald, Mannheims größtes Waldgebiet samt Wildpark. Und zugleich Namensgeber: Käfertal, die Bezeichnung geht nicht auf ein krabbelndes Insekt, sondern auf die Bäume selbst zurück: die Kiefern. "Keverndal", das Tal der Kiefern, soll der Ort in seiner urkundlichen Erwähnung im Jahre 1227 geheißen haben.

Der Kiefernbestand ist über die Jahrhunderte geblieben, drumherum hat sich vieles verändert. Aus einer Bauerngemeinde wurde eine Keimstätte für Maschinenbau, aus Elektro-Firmen wie BBC irgendwann ABB. Den stetigen Stellenabbau von Konzernen wie Bombardier, General Electric (ehemals Alstom) und eben ABB bekommt man in Käfertal heutzutage aus nächster Nähe zu spüren. Doch relativ schnell ist man auch daran, brache Industrieflächen neu zu besetzen, sich zu transformieren. "Es haben sich schon viele Start-Ups angesiedelt, es gibt große Umwälzungen. Käfertal ist ein Stadtteil, der nie still steht. Lebendig und immer im Bewegung", sagt Seidenglanz.

Die grünen Oasen des Stadtteils sind der Käfertaler Wald mit dem Karlstern. Foto: Gerold

In Bewegung bleiben die Bewohner auch dank der Vereinsvielfalt. Über 40 Vereine sind hier beheimatet, und Käfertal als Mannheimer Fastnachthochburg bekannt. Im Kulturhaus rockten in den 1980er-Jahren die Toten Hosen, Bon Jovi, Slayer oder Metallica. Inzwischen werden die großen Mannheimer Konzerte woanders gefeiert. "Es ist aber immer noch die Herzkammer des Stadtteils, mit großen Karnevalssitzungen", sagt Seidenglanz. In den vergangenen Jahren wurde das größte Bürgerhaus der Stadt modernisiert. Doch eine richtige Einweihung lässt aufgrund der Corona-Pandemie noch auf sich warten.

Eines der Topthemen: die Bundesgartenschau 2023, schließlich zählt das Spinelli-Gelände auch zu Käfertal-Süd. Dieser manchmal vergesse Ortsteil soll attraktiver werden, auch in seiner Verkehrsanbindung. Die Bevölkerungszahl wächst auch hier, das Gewerbegebiet wird durch Wohnbebauung zurückgedrängt. Auf dem Boden einer ehemaligen Drahtproduktion stehen jetzt fast 80 Eigentumswohnungen. Mit seinen fast 25.000 Einwohnern ist Käfertal auch ohne Franklin einer der größte Stadtbezirke. "Daher brauchen wir auch unsere 19 Kindergärten und Schulen", sagt Seidenglanz. Und gern dürften es noch ein paar mehr sein. Was fehlt, ist nämlich eine weiterführende Schule.

Hintergrund > Fläche: 5,25 km2 > Einwohner: 24.661 [+] Lesen Sie mehr > Fläche: 5,25 km2 > Einwohner: 24.661 > Einwohner pro km2: 4697 > Altersschnitt: 42,5 > Migration: 43,8 Prozent

Nach der vierten Klasse geht es für die jungen Käfertaler nach Vogelstang, Schönau oder Neckarstadt-Ost. Dadurch entstehen neue Freundschaften, manche Cliquen lösen sich auf. Die Bindung im Ort aber ist groß. "Die Menschen sind offen, herzlich und engagiert", findet Seidenglanz, die es nie von Käfertal wegzog. Auch am Mannheimer Stadteingang gibt es Veränderungen. Die dreispurige B 38 soll bis 2030 zum zweispurigen Stadtboulevard umgestaltet, das neue Entree in die Stadt grüner und leiser werden, mit einem kunstvoll-exotisch wirkenden Holzsteg, dank welchem Fußgänger und Radfahrer die Bundesstraße überbrücken können. 47 Millionen Euro werden dafür investiert. "Vor allem haben wir die Hoffnung, dass sich das Franklin-Areal gut in die anderen Stadtteile integriert und sich in das Gesicht Käfertals einfügt", betont Seidenglanz.