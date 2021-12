Mannheim. (cab) Annette Klosa-Kückelhaus leitet am Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) den Programmbereich "Lexikographie und Sprachdokumentation". Mit der promovierten Linguistin sprach die RNZ über Neologismen, also Wörter, die neu oder umgedeutet in den allgemeinen Gebrauch übergegangen sind.

Frau Klosa-Kückelhaus, wie ermittelt das IDS die Neologismen, die dann tatsächlich Aufnahme in das Neologismenwörterbuch finden?

Annette Klosa-Kückelhaus. Foto: IDS Mannheim

Wir finden die Kandidaten fürs Wörterbuch durch die systematische, von Computerprogrammen gestützte Auswertung großer digitaler Textsammlungen, durch eigene Medienbeobachtung und nicht zuletzt durch Hinweise der Wörterbuchbenutzerinnen und -benutzer.

Bedarf es hier einer bestimmten Anzahl von Verwendungen in Veröffentlichungen, und um welche Veröffentlichungen handelt es sich dabei?

Ein Wort, das sich gut verbreitet hat, sollte in gedruckten Presseorganen und Onlinemedien aus allen Teilen Deutschlands, möglichst aber auch den anderen deutschen Sprachräumen vorkommen. Es sollte außerdem möglichst in den sozialen Medien verwendet werden. Im allerbesten Fall finden wir es auch schon in den elektronischen Sammlungen gesprochener Sprache am IDS. Und es sollte mit einer gewissen Häufigkeit, meist mindestens einige hundert bis tausend Mal, vorkommen.

Wie viele Mitarbeiter sind mit der Suche nach Neologismen befasst?

In unserem Team arbeiten derzeit drei Kolleginnen – nicht alle in Vollzeit –, aber wir werden von studentischen Hilfskräften und auch Sprachteilhabenden unterstützt, die uns die oben genannten Hinweise schicken, oft schon mit Angaben dazu, was das Wort bedeutet und wo und wie es verwendet wird.

Und wann spricht man von einer "gewissen Verbreitung in die Allgemeinsprache"?

Wir sprechen von einer "gewissen Verbreitung in der Allgemeinsprache", wenn wir merken, dass das Wort nicht auf einen Dialekt, eine Fachsprache oder eine Gruppensprache wie zum Beispiel die Jugendsprache beschränkt vorkommt – wenn es dann in allen oben genannten Quellen möglichst über mehrere Jahre hinweg vorkommt, gehen wir davon aus, dass es in der Allgemeinsprache angekommen ist.

Das sind die neuen Wörter rund um Corona

Mannheim. (dpa/cab) Von "Boostern" und "long covid" bis zur "Vollimmunisierungsquote": Das Thema "Corona" hat auch in diesem Jahr den Wortschatz stark geprägt. Die ständig aktualisierte Übersicht zum neuen Wortschatz rund um die Pandemie hat inzwischen über 2000 Einträge. Doch auch unabhängig von "Corona" wandelt sich die Allgemeinsprache permanent. Ihre Spuren im deutschen Wortschatz hinterlassen neue Trends ebenso wie gesellschaftliche Debatten oder technische Innovationen. Das Spektrum scheint so breit zu sein, dass ihm kaum Grenzen zu setzen sind. Es reicht von Ankunftsnachweis, Balayage und Chlorhuhn bis zu Weizengras, Youtubeyoga und Zweitimpfling. Oder Ampelkoalition, eigentlich ein Neologismus schon aus den 80er Jahren. Das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) hat am Montag junge, neue Wörter des Jahres 2021 vorgestellt, die in sein Neologismenwörterbuch einziehen könnten – allerdings müssen sie dafür weiterhin im Sprachgebrauch bleiben.

Neologismen sind Wortschöpfungen, bereits bestehende Wörter, die in einem anderen Kontext umgedeutet werden, oder Anglizismen mit häufiger Nutzung. Dabei geht es auch um andere Themen der öffentlichen Diskussion und nicht nur um die Pandemie.

So verbreiten sich nach Angaben des IDS immer neue Begriffe, die das Bemühen um die Reduzierung des Individualverkehrs mit dem Auto widerspiegeln: Um mehr Menschen zum Umsteigen auf das Fahrrad zu bewegen, werden Radschnellwege eingerichtet. Und Leihradsysteme laden dazu ein, die Möglichkeiten der Mikromobilität an Mobilitätsstationen zu nutzen. Auf negative Entwicklungen im Straßenverkehr verweisen Bildungen wie Gafferwand und Rettungsgassensünder.

Auch aktuelle Trends, etwa bei Ernährung und Mode, bestimmen den Zugang neuer Wörter: Wer sich rohvegan ernährt, isst nur nicht erhitzte Nahrungsmittel und verzichtet auf tierische Produkte. In die Kategorie Körperschmuck fällt der Tattooärmel auf, den sich zum Beispiel der deutsche Kunstturner Marcel Nguyen hat stechen lassen. Dieser ebenfalls dieses Jahr freigeschaltete Begriff bezeichnet Tattoos, die einen Arm vollständig bedecken. Oder vom Handgelenk bis zur Schulter reichende Stulpen, die mit Tattoomustern bedruckt sind.

Es ging nicht nur um Corona

In Sachen schnelle Verbreitung kann es nach Ansicht der Linguistin Annette Klosa-Kückelhaus, Leiterin des IDS-Programmbereichs "Lexikographie und Sprachdokumentation", kaum ein Begriff mit dem Unwort des Jahres 2017 aufnehmen: "Alternative Fakten" der Trump-Beraterin Kellyanne Conway. Dieser legt nahe, dass es zwei Wahrheiten geben kann. "Der Begriff hat sich rasend schnell verbreitet und landete noch im selben Jahr im Wörterbuch", sagt Klosa-Kückelhaus.

Und was war rund um die Coronapandemie zu beobachten? Hier haben vor allem das Impfen, die Sorge um immer neue Virusvarianten und die Möglichkeiten zur Verhinderung oder Eindämmung weiterer Infektionswellen dominiert.

So werden in der Sprache auch Phasen der Pandemie abgebildet. Während etwa im ersten Halbjahr 2021 Impfneid dazu führte, dass manche zu Impfdränglern wurden, trat im zweiten Halbjahr eher das Problem in den Vordergrund, wie man Impfschwänzer dazu bringen kann, sich ihre zweite und auch noch die Boosterimpfung abzuholen. So wurden Impfbotschafter aktiv, Impfaktionswochen durchgeführt oder Impfbelohnungen verteilt. Und auch mit der Entwicklung von Medikamenten zur Behandlung von Covid-19-Infektionen scheint es voranzugehen, umgangssprachlich ist hier etwa von der ersehnten Covidpille die Rede.

Vom Abflachen der Kurve bis zum Zweitimpfling im Bereich der Pandemie reicht bislang der Neologismencorpus. Der Zweitimpfling ist "eine Person, die sich durch wiederholte Vakzination gegen einen bestimmten Erreger vollständig immunisieren lässt". Ein Abflachen der Kurve wünscht man sich bei steigenden Corona-Infektionszahlen. Gute Aussichten, rasch in das Wörterbuch einzuziehen, hat auch die neue Corona-Variante Omikron. Gut 2000 Neologismen stehen im Wörterbuch, 300 sind im Wartestand und werden bei zunehmender Nutzung ins Wörterbuch wechseln. Die Corona-Wörter sind aber oft noch zu jung, um in den Kanon der etablierten neuen Wörter aufgenommen zu werden. Ginge es nach Klosa-Kückelhaus, so könnte der eine oder andere Corona-Begriff gerne wieder herausfallen.