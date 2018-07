Von Harald Berlinghof

Mannheim. Hat man einmal damit begonnen, kann man nicht mehr aufhören - das sagen 25 Prozent aller deutschen Schokoladen-Liebhaber. 75 Prozent der Deutschen gaben in einer Befragung aus dem Jahr 2014 an, mindestens einmal wöchentlich Schokolade zu essen, 13 Prozent tun das sogar täglich.

Würde eine solche Umfrage bei den Bewohnern der Mannheimer Innenstadt, insbesondere in den Quadraten und im Stadtteil Jungbusch durchgeführt werden, könnte es jedoch passieren, dass völlig andere Zahlen zum Vorschein kommen.

Denn den Anwohnern weht regelmäßig eine schokoladige Duftnote um die Nase. Der kommt von der Schokoladenfabrik Schokinag und dem Kakaoverarbeiter Olam Cocoa. Die Verarbeitung von Kakaobohnen verströmt nämlich einen intensiven Schokoladengeruch. Schokolade zwangsverabreicht sozusagen.

Auf RNZ-Anfrage verweist man bei der Schokinag auf eine lückenlose Überwachung der Geruchsemissionen und darauf, dass die Imissionswerte stets innerhalb der vorgeschriebenen Grenzwerte lagen. Noch vor wenigen Jahren hatte man versucht, mit einer neuen Biofilteranlage den Kakaogeruch, den böse Zungen schon als "Wahrzeichen Mannheims" bezeichnen, einzudämmen. Das Messen und Bewerten von Geruchsbelästigungen ist aufwendig. Jeder empfindet einen aufdringlichen Geruch als unterschiedlich belästigend.

Tatsächlich hat die Mannheimer Stadtverwaltung in jüngster Zeit Beschwerden wegen Geruchsbelästigung aus der Bevölkerung erhalten - am Bürgertelefon und auch bei einer Stadtteilveranstaltung. Man gehe solchen Hinweisen nach und werde auch regelmäßig bei den Unternehmen vorstellig, erklärt Markus Roeing, Fachbereichsleiter Umwelt.

"Das ist allerdings keine riesige Beschwerdelage, und es handelt sich nicht um giftige Stoffe", relativiert er die Sachlage. Insbesondere wenn die Firmen Wartungsarbeiten an ihren Filteranlagen vornehmen, komme es zu Beschwerden aus der Bevölkerung, sagt Roeing.

Die Schokoladenfabrik in der Nähe des Handelshafens entstand 1923 als Familienbetrieb unter dem Namen "Schokinag Schokolade-Industrie Herrmann". Damals war der Stadtteil Jungbusch ein Hafen- und Arbeiterviertel im Schatten der Fabrik. Doch mittlerweile ist daraus ein trendiges Viertel mit Bars, Studentenbuden und Künstlerateliers geworden. Diesen Wandel der Bevölkerungsstruktur bekommen die beiden Fabriken zu spüren.

Das Hafengebiet um die Neckarvorlandstraße ist allerdings ein Industriegebiet, wie ein Sprecher der Stadt Mannheim betont. Und natürlich genießt die Fabrik nach fast 100 Jahren am Standort Bestandsschutz.

Heute ist die alte Schokinag in zwei Werke getrennt, was die Bestimmung der Herkunft der Gerüche für die Anwohner nicht gerade erleichtert. Die neue Schokinag stellt Schokolade her, die an die weiter verarbeitende Industrie und an Konditoreien und Bäckereien verkauft wird. In einem verkauften Werkteil, der im Besitz zweier niederländischer Investoren ist, befindet sich die Firma Olam Cocoa. Dort werden Kakaobohnen weiterverarbeitet.

2016 brach auf dem Gelände ein Feuer aus, und vor knapp einem Monat ist es abermals zu einem Brand gekommen. Beim Brand im Juni waren 60 Feuerwehrleute vor Ort. Grund war laut Polizei ein überhitztes Förderband und in der Folge die Entzündung von Kakaostaub. In unmittelbarer Nähe zur Fabrik befinden sich Wohnhäuser, die nur durch die Neckarvorlandstraße vom Fabrikgelände getrennt sind. Die Straße musste bei den beiden Bränden vorübergehend gesperrt werden.

Während der Brände habe nie eine Gefahr bestanden, betont ein Sprecher der Stadt Mannheim und ergänzt: "Die Schwierigkeit während des Röstvorgangs ist, dass zwischen der Rösttemperatur und der Selbstentzündungstemperatur nur eine geringe Differenz liegt." Stäube, auch Kakaostaub, können sich in bestimmten Konzentrationen und Korngrößen leicht selbst entzünden, bestätigt ein Experte der Feuerwehr. Für die Anwohner nicht wirklich beruhigend.