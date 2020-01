Der Detroit River trennt das kanadische Windsor von der Motorstadt Detroit in Michigan – so wie der Rhein Mannheim und Ludwigshafen trennt. Allerdings hat Windsor in Sachen Wolkenkratzer eindeutig die Nase vorn. Fotos: City of Windsor

Von Sarah Porz

Mannheim. Windsor am Detroit River ist von Mannheim circa 6680 Kilometer entfernt. Trotzdem führen die beiden Städte seit 1980 eine gute Partnerschaft – denn sie haben viel gemeinsam. Das Zusammenleben in Vielfalt, das Mannheim prägt, gibt es nämlich auch in Windsor. Die Einwandererstadt gehört mit Einwohnern aus 170 Nationen zu den am stärksten multikulturell geprägten Städten Kanadas. Rund fünf Prozent der Bevölkerung sind deutscher Herkunft. Der Schutz und die Förderung der Multikulturalität Kanadas wurde konstitutionell verankert, und in Windsor wurde ein eigener Ausschuss zum Thema gegründet. "Was kulturelle Vielfalt betrifft, stehen beide Städte auf gleicher Ebene", betont Jana Garbrecht, Mitarbeiterin der Stadt Mannheim im Bereich Internationales, Europa und Protokoll.

Hintergrund Die Mannheimer Partnerstadt Windsor in Kanada Windsor hat rund 210.000 Einwohner aus 170 Nationen. Die Stadt liegt in der Provinz Ontario im Süden Kanadas am Detroit River, der den Lake Erie mit dem Lake St. Claire verbindet. Gegenüber liegt Detroit im US-Bundesstaat Michigan. Die Industriemetropole hat viele Verbindungen zu Detroit und ist für Automobilherstellung bekannt, weitere Wirtschaftszweige sind Chemie-, Kunststoff- und Metallindustrie. Windsor wird auch die "grüne Stadt" genannt und bietet 215 Parks zur Erholung. Des Weiteren gehören das Viertel Little Italy, die Art Gallery of Windsor, der Odette-Skulpturenpark und das Casino Caesars Windsor zu den Sehenswürdigkeiten. (sapo)

Auch wirtschaftlich und verwaltungstechnisch arbeiten beide Kommunen zusammen, unter diesem Faktor entstand sogar die Partnerschaft. Der Kontakt zwischen den beiden Städten entstand 1979, als eine kanadische Wirtschaftsdelegation Mannheim besuchte. Im Gegenzug reiste daraufhin eine Delegation von Mannheim nach Windsor. Auch Universitätskontakte wurden geknüpft.

Mittlerweile macht der Austausch auf Verwaltungsebene einen wesentlichen Anteil der Städtepartnerschaft aus. Seit 2013 gibt es ein Hospitationsprogramm. "Seitdem reisen immer wieder Mitarbeiter der Verwaltung, Auszubildende oder Studenten nach Windsor und arbeiten vor Ort in der Stadtverwaltung tatkräftig mit", berichtet Jana Garbrecht, die diesen Austausch als sehr wertvoll einschätzt.

Die Berichte der Hospitanten sind auf der Homepage der Stadt Mannheim zu finden. Sie erzählen über positive Eindrücke von der Arbeit, der Stadt und von der Gastfreundlichkeit der Menschen, aber auch davon, wie beide Städte von einem wirtschaftlichen Austausch voneinander lernen können. Diese Hospitationen gibt es auch für andere Mannheimer Partnerstädte, aber gerade für Windsor sind sie besonders zentral.

"Das Interesse an gemeinsamen Unternehmungen ist groß, allerdings wird ein intensiverer Kontakt oft durch die große Entfernung und die finanziellen Rahmenbedingungen erschwert", erklärt Jana Garbrecht und bedauert, dass der Austausch auf bürgerlicher Ebene bisher eher schmal ausfällt. Die Partnerschaft könne in dieser Hinsicht derzeit nicht die gleiche Intensität erreichen wie bei Toulon oder Swansea. "Es besteht jedoch der Wunsch, einen Schulaustausch zu realisieren", berichtet Rüdiger Finke, der Vorsitzende des Vereins für Städtepartnerschaften. Dies sei aber aufgrund der strengen Sicherheitsbestimmungen noch nicht gelungen.

Dennoch ist das Interesse auf beiden Seiten da. Als die Stadt Windsor 2017 ihr 125. Jubiläum und gleichzeitig das 150-jährige Bestehen von Kanadas Unabhängigkeit groß feierte, wurden die Kontakte zwischen beiden Städten nochmals vertieft. "Denn das International Commmittee in Windsor wollte Mannheims Gastfreundlichkeit der vergangenen Jahre zurückgeben und veranstaltete sogar ein Partnerschaftsfest", berichtet Jana Garbrecht. Einer der Abgeordneten des Committees war ein Jahr zuvor Mitglied in einer Delegation gewesen, die am Urban Thinker Campus in Mannheim teilgenommen hatte. "Aktuell ist es etwas ruhiger geworden, für nächstes Jahr gibt es noch keine konkreten Planungen für ein Wiedersehen", informiert Jana Garbrecht – was wohl leider weniger am Desinteresse als an der großen Entfernung liegt.

