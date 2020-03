Von Sarah Porz

Mannheim. Seit 2016 besteht Mannheims jüngste Städtepartnerschaft mit der Metropole Qingdao – damit pflegt die Quadratestadt neben Zhenjiang noch zu einer zweiten Kommune in China enge Kontakte. Qingdaos Verbindung zu Deutschland ist historisch bedingt: Während der Kolonialzeit war es ein deutscher Handelsstützpunkt. "Die Stadt erhält ihr Erbe. Es gibt die ehemalige Residenz des deutschen Gouverneurs, die evangelische Kirche sowie die katholische Kathedrale St. Michael und den alten Bahnhof”, berichtet David Linse, Fachbereichsleiter des Bereichs Internationales, Europa und Protokoll. Außerdem werde dort das weltweit bekannte Tsingtao-Bier gebraut, das seinen Ursprung in der deutschen Kolonialzeit habe, berichtet Linse, der erst im November vor Ort war.

Fasziniert ist er von der rasch wachsenden Metropole und der aufblühenden Industrie. Qingdao besitzt einen der größten Tiefseehafen der Welt. Die wirtschaftliche Dynamik der Stadt ist spürbar und bildet auch einen Fokus für die Städtepartnerschaft. Die Beziehung entstand aus Wirtschaftskontakten. Der damalige Vorstandschef der Rhein-Chemie plante 1994 den Bau eines Werks in Qingdao. Kurz darauf fand ein chinesischer Delegationsbesuch statt, den der damalige Erste Bürgermeister von Mannheim. Norbert Egger, der einen großen Teil zu den China-Beziehungen beitrug (die RNZ berichtete), betreute.

Nach Unterzeichnung der Kooperation bestand zunächst eine Städtefreundschaft. "Qingdao ist eine internationale Metropole, in deren Einzugsgebiet mehr als neun Millionen Menschen leben. Insofern war es eine besondere Auszeichnung für Mannheim, dass diese Städtepartnerschaft begründet werden konnte", erklärt David Linse zum Beschluss der Partnerschaft.

Bereits 2014 intensivierte sich die Beziehung beider Städte bei der internationalen Gartenausstellung in Qingdao. Mannheim präsentierte dort den Mannheimgarten: ein blühender Kubus steht für die Quadrate, zwei Wasserläufe für Rhein und Neckar. Für die Bundesgartenschau, die 2023 in Mannheim eröffnet wird, soll sich Qingdao im Gegenzug beteiligen. Neben der Wirtschaftskooperationen ist die kulturelle Zusammenarbeit ein wichtiger Aspekt. Es gibt auch einen Professorenaustausch zwischen der TU Qingdao und der Dualen Hochschule Mannheim sowie weitere Jugend- und Künstleraktivitäten.

"Auch wenn unser Fokus auf ganz China liegt, haben wir zu Qingdao einen intensiven Kontakt. In Zukunft möchten wir mehr Reisen anbieten und dafür sorgen, dass Bürger zusammentreffen”, erklärt Felix Kurz, der Vereinsvorsitzende der Gesellschaft für deutsch-chinesische Freundschaft Metropolregion Rhein-Neckar. "Die Menschen dort wissen mehr über Deutsche als wir über Chinesen. Mit ihrem deutschen Erbe wird Qingdao auch die Deutsche Stadt Chinas genannt", erzählt Kurz, der regelmäßig nach China reist. Die weltoffene Stadt am Meer verfüge über zahlreiche internationale Beziehungen, sowie eine tolle Restaurantszene, traditionelle Tempel und ein Biermuseum. "Wenn wir dort sind, sind wir immer herzlich willkommen und erleben ein tolles Programm", so Kurz. Zudem setzt sich der Verein dafür ein, dass China mehr Präsenz im Schulunterricht erhält.

Für die Zukunft sind Kooperationen im Bereich Nachhaltigkeit geplant: Bis 2050 wollen beide Städte klimaneutral werden. "Mannheim und Qingdao sind bedeutende Industriestandorte mit politischer Ambition im Bereich des Klimaschutzes. Wir sind überzeugt, durch die Zusammenarbeit auf diesem Feld schneller voranzukommen”, berichtet David Linse.

Damit die Zusammenarbeit im gewohnten Maß wieder aufgenommen werden kann, warten alle darauf, dass sich die unklare Lage, die vom Corona-Virus bestimmt wird, verbessert. Die Arbeitsgemeinschaft deutscher Chinagesellschaften, in der sein Verein Mitglied ist, habe bereits Hilfsgüter nach China gesandt, erzählt Felix Kurz. Mannheim unterhielte – trotz der abenteuerlicher Situation – beste Beziehungen zum Reich der Mitte.

