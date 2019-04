Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Perfektes Timing zum Maimarktauftakt: Am Freitagabend machen die Mannheimer Adler die Deutsche Eishockey-Meisterschaft vorzeitig perfekt. Und am Samstag bekommt Andre Baumann am gemeinsamen Messestand von MVV und Adlern ein Meister-Trikot mit seinem Namen geschenkt. Der Staatssekretär im baden-württembergischen Umweltministerium nimmt es als Kurpfälzer, der in Heidelberg geboren ist und mit der Familie in Schwetzingen lebt, freudig in Empfang.

Seine Verbundenheit zur Region und zum Maimarkt betont er sowohl bei der offiziellen Eröffnung im Festzelt als auch später beim Messerundgang mehrfach. Ein Rundgang, der laut Jan Goschmann von der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft mit zahlreichen Stationen zu den Themen Energiewende, Umwelt-, Arten- und Klimaschutz sowie neuen Formen der Mobilität auf den Gast und dessen Zuständigkeitsbereiche im Ministerium zugeschnitten ist. Schon als kleiner Bub sei er regelmäßig mit den Eltern auf den Maimarkt gekommen und wisse daher, "das dieser tief im Herzen von uns Kurpfälzern verankert ist", sagt Baumann. Gestern wie heute sei die Messe der Ort, an dem Neuheiten vorgestellt würden.

"Der Maimarkt spielte schon immer die großen Themen", meint er mit Blick auf die Sonderschau "Rheines Wasser" zur Problematik des Plastikmülls in Flüssen und Meeren sowie auf zahlreiche Innovationen, die im Bereich der E-Mobilität präsentiert werden. Den für den Straßenverkehr zugelassenen E-Scooter mit bis zu 25 Stundenkilometer testet er trotz Regens und lässt sich über die neuesten Elektroauto-Modelle informieren.

Beim Handwerk greift Baumann unter der Anleitung von Kim Hiller zu Klüpfel und Schlageisen. "Ausbaufähiges Talent", bescheinigt ihm die Steinmetz- und Steinbildhauermeisterin aus Mudau. Da hat der Staatssekretär bereits eine Brauereischürze angelegt, um im Handwerkergarten das Fassbier anzustechen. Gestärkt durch Bierknorze und ein herzhaftes Würstchen geht es weiter durch die gut gefüllten Zelte. Baumann legt einen Zwischenstopp am Stand der RNV ein, um die neue Rhein-Neckar-Tram für die Metropolregion in Augenschein zu nehmen.

Hintergrund Montag, 29. April 2019 > 9-18 Uhr: Kleine Schweineschule (Freigelände 05) > 9-18 Uhr: Schüßlersalze - Antlitzanalyse mit der Schindler-Methode, Referent: Uli Schindler (Halle 4) > 9-18 Uhr: Kulturecke - Sprache verbindet: Verlage aus der Region, Ausstellung: "Die Kunst des Jugendstils", Kulturbühne: buntes Programm (Halle 16) > 9-18 Uhr: [+] Lesen Sie mehr Montag, 29. April 2019 > 9-18 Uhr: Kleine Schweineschule (Freigelände 05) > 9-18 Uhr: Schüßlersalze - Antlitzanalyse mit der Schindler-Methode, Referent: Uli Schindler (Halle 4) > 9-18 Uhr: Kulturecke - Sprache verbindet: Verlage aus der Region, Ausstellung: "Die Kunst des Jugendstils", Kulturbühne: buntes Programm (Halle 16) > 9-18 Uhr: Lastenrad, Informationen über Tarife, neue Mobilitätsangebote und Ausflugsziele im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (Halle 35) > 9-18 Uhr: Modellbahnlandschaft mit neuen Modulen, zum Beispiel ein Feuerwehrübungsplatz oder ein Weinberg mit Felsenkeller (Halle 26) > 10 und 12 Uhr: Koch-Show "Buntes Frühstückskarussell für Kinder und Schulklassen (Halle 41) > 11.30-16.30 Uhr: Die Wörtherseer, (Festzelt) > 13-14 Uhr: Polizeireiter- und Polizeihundeführerstaffel (Turnierplatz 1) > 15 Uhr: Hufschmied bei der Arbeit (Halle 47) > Das gesamte Maimarkt-Programm gibt es im Internet unter www.maimarkt.de/besucher/programm.html.

[-] Weniger anzeigen

Der Aufforderung, sich an der Abstimmung über die künftigen Sitzbezüge zu beteiligen, kommt er bereitwillig nach. Derweil haben seine Kinder Marie (9) und Elias (7) ebenfalls Geschmack am Eröffnungsrundgang gefunden und freuen sich über Gummibärchen und einen Schlüsselanhänger "sogar mit Licht". Der Maimarkt sei "Schaufenster der Region" sind sich Baumann, Oberbürgermeister Peter Kurz und Bauernverbandsvizepräsident Klaus Mugele einig.

Die Verbrauchermesse biete eine prima Gelegenheit, sich ausführlich über Neuheiten auf vielen unterschiedlichen Gebieten zu informieren. Beispielsweise in der Sonderschau Inklusion, wo auf der Aktionsfläche des Badischen Blinden- und Sehbehindertenvereins (BBSV) ein großes Auge die Blicke auf sich zieht. Ein begehbares dreidimensionales Modell, das zum Kennenlernen der Anatomie des Auges einlädt und auch für medizinische Laien verständlich Veränderungen und unterschiedliche Krankheitsbilder aufzeigt.

Bis 2. Mai bespielt der BBSV die Fläche mit verschiedenen Kurzvorträgen, praktischen Tipps und dem Angebot für Sehende, sich unter der Augenbinde in einem kleinen Parcours mit Hilfe des Blindenstocks fortzubewegen. Ab 3. Mai übernimmt der Bundesverband Rehabilitation mit seinem Medizin-Auditorium und hochkarätigen Referenten wie dem Nobelpreisträger Harald zur Hausen, der am 7. Mai um 11.45 Uhr zum Thema "Infektionen als Krebsursache" sprechen wird.

Mit 25.000 Besuchern kommen am Eröffnungstag nach Angabe des Veranstalters genauso viele wie im letzten Jahr. Am Sonntag strömen 38.000.( Vorjahr 40.000 ) Menschen auf das Gelände.