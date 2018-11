Mannheim. (RNZ/rl) Die Direktorin der Kunsthalle Mannheim, Ulrike Lorenz, wird ab Sommer 2019 die neue Präsidentin der Klassik Stiftung Weimar. Das teilte die Kunsthalle Mannheim am Dienstagnachmittag mit. In der Stiftungsratssitzung am Dienstag wurde beschlossen, dass Lorenz die Nachfolge von Hellmut Seemann als Stiftungspräsidentin antreten soll. Der gebürtige Heidelberger Seemann amtierte seit dem 1. Juni 2001.

Mit dem Neubau der Kunsthalle Mannheim, der im Juni eröffnet wurde, hat Ulrike Lorenz in Mannheim noch ein großes Projekt abgeschlossen. "Der Erfolg bleibt hier", erklärt Lorenz. "Ich wäre gerne noch länger geblieben, um die neue Kunsthalle zu stabilisieren. Aber das ist ein Angebot, das man nur einmal im Leben erhält."

Die Klassik Stiftung Weimar ist die zweitgrößte Kulturstiftung Deutschlands und umfasst mehr als 20 Museen, Schlössern, historischen Häusern und Parks sowie den Sammlungen der Literatur und Kunst. Elf Liegenschaften davon sind als Teil des "Klassischen Weimars" in der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgeführt. Mehr als 700.000 Menschen besuchen jährlich die Häuser der Klassik Stiftung. Im Stiftungsrat sitzen Bund, Land Thüringen und die Stadt Weimar.

