Mannheim. (hab) Zwei historische Bahngebäude sollen das das Zentrum des Glückstein-Quartiers nahe des Mannheimer Hauptbahnhofs bilden. Die Restaurierung des Lokschuppens und des Werkstattgebäudes der ehemaligen Reichsbahn aus dem Jahr 1876 ist jetzt so gut wie abgeschlossen. Vor kurzem wurde der Lokschuppen offiziell eingeweiht. Das Mannheimer Architektenbüro Jarcke, das für die Restaurierung verantwortlich war, nutzt das denkmalgeschützte Gebäude als Büro.

Hintergrund Das Glückstein-Quartier befindet sich auf der anderen Seite der Bahngleise im Stadtteil Lindenhof. Entlang der B36 werden große Bürogebäude gebaut, zur Lindenhofseite hin Wohnhäuser. Die Stadt schätzt, dass in dem neuen Quartier 4500 Arbeitsplätzen entstehen und 1500 Bewohner zuziehen. Inzwischen sind neue Straßen gebaut und Wohngebäude am neugestalteten Hanns-Glückstein-Park bereits fertiggestellt. Fast alle Baufelder sind vergeben. Für die zentrale Glückstein-Allee ist eine Straßenbahnlinie geplant. Das neue Quartier-Zentrum soll ein Platz um das historische Ensemble von Lokschuppen und Werkstattgebäude bilden. (hab)

Vor Beginn der Baumaßnahmen für das Glückstein-Quartier waren die Bahngebäude durch die B36, auch Südtangente genannt, vom Stadtteil Lindenhof abgetrennt. Die Bewohner konnten von den hinter Büschen verborgenen Bauwerken so gut wie nichts zu sehen. Das änderte sich mit der Verlegung der Südtangente an die bestehenden Bahngleise ab 2010. Heute braust der Verkehr der B36 unmittelbar am Lokschuppen vorbei. Auf den Grundstücken rundherum wachsen derzeit in hohem Tempo Büro- und Wohngebäude empor, wenige Meter weiter entsteht das neue Technische Rathaus der Stadt.

Angestrebtes Ziel war die bestmögliche Erhaltung des denkmalgeschützten Bauwerks beim Umbau für eine neue Büro-Nutzung. "Wir wollten die Spannung zwischen der modernen Architektur und der alten, rauen Hülle erhalten", erklärte Architekt Matthias Jarcke, der eine inspirierende Umgebung für seine Kreativen suchte. Der Lokschuppen entstammt der Gründerzeit der Eisenbahn und diente ursprünglich der Wartung von Dampflokomotiven. Durch die lang gezogene Halle führten Gleise. Zum Ein- und Ausfahren der Loks können an den Seiten große Stahltore geöffnet werden. Die hohe Dachkonstruktion wird von einem hölzernen Tragwerk auf Pfostenreihen gestützt, wodurch eine weite Halle entsteht.

In der zweijährigen Bauzeit seien Sandstein-Mauerwerk und Holzbalken vorsichtig gereinigt und komplett erhalten worden, erläutert Jarcke. Auch die großen eisernen Tore wurden restauriert. Durch das teilweise Einziehen einer Zwischendecke in der hohen Halle ergaben sich 800 Quadratmeter Nutzfläche, die Jarcke nun als Raum für sein Architekturbüro nutzen kann.

"Ich bin restlos begeistert und freue mich über die Erhaltung dieses Stücks Industriegeschichte", betonte Mannheims Erster Bürgermeister Christian Specht. "Das ist ein sehr gelungener, qualitätsvoller Umbau eines Kulturdenkmals", lobte Monika Ryll, Leiterin des Fachbereichs Denkmalschutz, bei der Eröffnung. Lokschuppen und Werkstattgebäude seien die ältesten Gebäude des Lindenhofs überhaupt. Matthias Jarcke kündigte an, dass er den Lokschuppen zu bestimmten Gelegenheiten auch der Öffentlichkeit zugänglich machen werde. In das Werkstattgebäude soll bald ein Gastronomiebetrieb einziehen.