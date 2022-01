Mannheim (RNZ). Wie sehen zukunftsfähige Konzepte für die Innenstadt aus? Was sind die Bedürfnisse von Bewohnerinnen und Bewohnern, Handel, Verkehr, Kultur, Gastronomie? Wie sollen sich die Innenstadt und Mannheims Stadtteile weiterentwickeln? Diese und weitere Herausforderungen sollen unter dem Projekttitel "Futurraum Mannheim" angegangen werden. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass sich die Stadt für das Bundesförderprogramm "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" bewirbt. Im Erfolgsfall erhält die Stadt Zuschüsse in Höhe von bis zu 3,3 Millionen Euro, bei maximal einer Million Euro städtischem Eigenanteil.

"Das Projekt ist eine große Chance für Mannheim und für den Handel. Dank des Gemeinderatsbeschlusses können wir uns um die Fördermittel des Bundes bewerben. Damit ebnen wir den Weg, die funktionierende Innenstadt Mannheims und deren Nutzungsvielfalt sicherzustellen und weiterzuentwickeln. Somit stärken wir die lebenswerte Innenstadt und unsere Stadtteile im Wettbewerb mit anderen Städten", sagt der für die Stadtentwicklung zuständige Bürgermeister Ralf Eisenhauer (SPD). In der Innenstadt von Mannheim sollen aufeinander bezogene Vorhaben zur "Transformation, Belebung und Attraktivitätssteigerung" umgesetzt werden.

Dazu gehört etwa die Einrichtung eines Dialog- und Begegnungsorts zu städtischen Zukunftsthemen oder die Einrichtung einer Kommunikationskampagne mit breitem Beteiligungsprozess sowie Maßnahmen zur Förderung von Zwischennutzungen und der Erprobung neuer Nutzungsformen. Der sogenannte "Future Pavillon" (Zukunftspavillon) als temporäre Dialog- und Begegnungsraum soll jedoch nicht wie zuvor angedacht am Wasserturm errichtet werden, sondern in modularer Form an einem anderen zentralen Ort.

Wie das Projekt "Futurraum Mannheim" mit Leben gefüllt werden soll, muss allerdings noch konkretisiert werden. Klar ist allerdings, dass die Stadtteile stärker in das Konzept einbezogen werden sollen. Die Umsetzung einzelner Projekte wird außerdem eng mit dem Einzelhandel und Akteuren der Innenstadt abgestimmt. Insgesamt stellt der Bund in seinem Programm 250 Millionen Euro zur Verfügung. In Mannheim soll das Projekt bis Ende 2023 laufen.