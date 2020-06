Von Stefan Otto

Mannheim. Auftritte im Autokino dürften für ihn keine allzu große Besonderheit mehr darstellen. An die 20, von Hannover bis Karlsruhe, hat Bülent Ceylan in den vergangenen zwei Monaten bereits absolviert. Beim Carstival in Mannheim demonstrierte der "Monnemer Türk" mit besonderer Spielfreude seine Verbundenheit zur Heimat.

Es ist "ä kronki Nummer", meint er und macht gut gelaunt das Beste draus. "Open hAir Special" heißt Bülent Ceylans kurzerhand auf die Beine gestelltes Open-Air-Programm. Die Vorstellung auf dem Maimarktgelände ist mit rund 850 Fahrzeugen, die in 24 langen Reihen von der Bühne am nördlichen Rand des Areals bis zum MVV-Reitstadion stehen, restlos ausverkauft. "Es ist die einzige Möglichkeit, Großveranstaltungen zu machen", weiß der einheimische Comedian und erinnert an seine im Januar erfolgreich gestartete "Luschtobjekt"-Tour, die Mitte März wegen der Corona-Pandemie ein unvorhergesehenes, vorläufiges Ende nahm. Alle weiteren Termine sind in den Spätsommer und ins Jahr 2021 verlegt worden. Unter normalen Umständen wäre er im Mai in der ausverkauften SAP-Arena aufgetreten, berichtet Ceylan und vertröstet seine Fans: "Das holen wir nächstes Jahr nach! Wir hoffen alle, dass diese Scheiß-Zeit bald vorbei ist!"

Als vom nahen City Airport ein Doppeldecker aufkreuzt, verfällt der 44-Jährige spontan in den Tonfall Adolf Hitlers und erklärt: "Hier fliegt mein Bomberrr!". Der Sohn eines Türken und einer Deutschen positioniert sich ausdrücklich gegen Rassismus, lässt sich aber in Anbetracht der Vielzahl von Autos, die vor ihm stehen, zu einem abgedroschenen Polen-Witz hinreißen: "Gott sei Dank bin ich Kanake! Stellt euch vor, ich wär’ Pole und müsst’ zwei Stunne lang die Autos angucke’ und könnte keins mitnehmen!"

Ausgiebig improvisiert er mit der Kamera, deren Bilder auf der riesigen Leinwand über ihm erscheinen. Er zoomt, holt Autos wie Insassen nah heran und entdeckt gleich mehrere Oldtimer in den vorderen Reihen: "In jeder annere Stadt waren normale Autos, un’ in Monnem - ’nee, wir müsse’ e bissel pose’!" Dass Hupkonzerte als Beifallsbekundungen untersagt sind, wundert ihn angesichts der Ödnis rund ums Maimarktgelände: "Jetzt guckt euch mol um! Wahrscheinlich is’ irgendwo do hinne im Busch so’n letschte Aborigine aus Wald-Michelbach!"

Ceylan erfreut und überzeugt nicht so sehr mit bündig durchdachten Gags und ausgeklügelten Pointen, sondern in erster Linie durch seine große Bühnenpräsenz und authentisch sympathische Offenheit im Auftreten. Nacheinander schlüpft er in die verschiedenen Kostüme und Rollen, die man mit ihm verbindet. Da ist der einsame Single Harald, der sich beklagt, wie schwer es in Zeiten von Corona ist, eine Frau kennenzulernen. Oder der schlecht gelaunte Hausmeister "Mompfreed" Bockenauer mit Wasserzahn und "Bumbewasserzong". Nicht zu vergessen: die kieksende Pelzhändlerin Anneliese und der Türkenproll Hasan, der sich auf der Bühne des Autokinos äußerst verwundert gibt: "Ich als Kanake habe kein Auto dabei, die Deutschen haben alle Autos dabei. Das gab’s noch nie!"

Das "Open hAir"-Finale wird musikalisch und startet eindrucksvoll mit Franz Schuberts "Winterreise". "Das ist, wonach wir uns sehnen!" ruft Ceylan zu Westernhagens Hymne "Freiheit", die in einen langen Metal-Part von System of a Down ("Chop Suey!") bis Metallica ("Nothing Else Matters") überleitet, bevor der unterhaltsame Abend, "extra XXL-lang, nur für Mannheim!", mit Helene Fischers "Atemlos" endet.