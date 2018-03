So prunkvoll speisten einst die Kurfürsten in Mannheim. Foto: Altenkirch

Von Olivia Kaiser

Mannheim. Im Barockschloss befindet sich nicht nur die Universität, sondern auch ein Schlossmuseum. Die restaurierten Prunksäle im Mittelbau der Residenz ziehen immer mehr Besucher an. "Wir freuen uns, dass wir einen Zuwachs von 16,2 Prozent an Besuchern verzeichnen können", erklärt Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Insgesamt 105.671 Gäste kamen ins Mannheimer Barockschloss. "Darüber hinaus konnte eine Einnahmensteigerung um knapp zehn Prozent erreicht werden", fügt Hörrmann hinzu. Ein Grund für die steigenden Besucherzahlen sieht er auch in den zahlreichen Rahmenangeboten wie den Konzerten und Sonderführungen.

"Von Tisch und Tafel" lautet beispielsweise der Titel des Themenjahrs 2018 bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg, das sich mit Essen und Trinken in den Schlössern, Klöstern und Burgen befasst. Die Kulturgeschichte des Genusses und der Ernährung steht im Mittelpunkt des Angebots mit Festen und Märkten, besonderen Führungen und vielen Angeboten für Familien. 15 Schlösser, Klöster und Burgen beteiligen sich landesweit, darunter auch das Barockschloss in Mannheim.

Am heutigen Samstag um 14.30 Uhr findet beispielsweise die Sonderführung "Man ist, was man isst" für Familien und Kinder statt. Beim Gang durch die Räume des Schlosses erfahren die Kinder, was Prinzen und Prinzessinnen im 18. Jahrhundert gern genascht haben und was in armen Familien auf den Tisch kam. Sie lernen Freiherr von Knigges Tischmanieren kennen und erfahren etwas über das Tafelzeremoniell. Am Ende können die kleinen Teilnehmer ihr Wissen in einem Quiz testen.

Auch eine Sonderführung für Erwachsene führt in die Geschichte der Tafelkultur des 18. Jahrhunderts ein. Das Essen bei Hof wie dem von Mannheim war nie pure Nahrungsaufnahme, das Mahl war beherrscht von Zeremonien und ausgeklügelten Rangordnungen. Exotische Hofämter wie der Vor- oder Aufschneider gehörten ebenso dazu wie ein verschwenderischer Reichtum an Gerichten und kostbarem Tafelgerät. Beim Gang durch die Schlossräume am Sonntag, 18. Februar, um 14.30 Uhr erfahren die Teilnehmer außerdem etwas über die Lieblingsspeisen prominenter Kurpfalz-Besucher: der Familie Mozart. "Haben eingemachtes Kalbfleisch zum Mittagsmahl genommen" heißt passenderweise auch die Führung. Das soll zu Wolfgang Amadeus Mozarts Leibspeisen gehört haben. Ein barockes Kochrezept gibt es am Ende der Führung obendrein.

Mozart ist auch das Stichwort für ein Konzert in der Reihe "Musik in der Residenz". Sieben kostbare Instrumente aus der musikalischen Glanzzeit der Kurpfalz sind im Trabantensaal des Mannheimer Schlosses ausgestellt. In einem Kammerkonzert mit dem Cramer-Quartett erklingen vier von ihnen. Das Konzert beginnt um 15 Uhr im Rittersaal - dort, wo auch die berühmte Hofkapelle vor 250 Jahren ihre Konzerte gab. Die vier Musiker spielen Streichquartette von Christian Cannabich, Ignaz Holzbauer, Georg Joseph Vogler sowie Wolfgang Amadeus Mozart und erinnern damit an den Aufenthalt des berühmten Komponisten am Mannheimer Hof. Organisiert und veranstaltet werden die Konzerte von der Gesellschaft für Musikgeschichte in Baden-Württemberg.

Info: Für die Führungen ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06221/65 88 80 erforderlich. Eine Übersicht über weitere Sonderführungen und Termine im Mannheimer Schloss gibt es im Internet unter www.schloss-mannheim.de.