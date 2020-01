Total verkohlt: Circa 800 000 Euro Schaden hat am Donnerstagabend das Feuer in einem Supermarkt-Warenlager verursacht. Foto: Priebe

Von Olivia Kaiser und Götz Münstermann

Mannheim. Zwei Großeinsätze innerhalb von zwölf Stunden – die Mannheimer Feuerwehr musste am Donnerstagabend und Freitagmorgen zu schweren Bränden ausrücken. Zunächst hatte ein Zeuge am Donnerstag kurz vor 21 Uhr ein Feuer im Bereich der Warenannahme eines Rewe-Supermarkts in der Schwetzingerstadt gemeldet. Als die Rettungskräfte eintrafen, stand das Lager komplett in Flammen. Deshalb musste ein zweiter Löschzug gerufen werden.

Insgesamt 40 Feuerwehrleute waren bis in die Nacht im Einsatz. Der Supermarkt sowie zwei angrenzende Mehrfamilienhäuser wurden evakuiert. Wohnungen, bei denen niemand öffnete, brachen die Rettungskräfte gewaltsam auf. So sollte verhindert werden, dass schlafende Bewohner nicht gerettet werden konnten. Gegen 22.30 Uhr war das Feuer im Lager gelöscht und die Bewohner konnten noch am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren.

Sechs Personen wurden laut Polizei leicht verletzt und mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Zwei davon mussten zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Derzeit geht die Polizei von einem Sachschaden in Höhe von etwa 800.000 Euro aus. Die Fassade des Hauses ist beschädigt, der Supermarkt komplett verraucht. Laut einer Rewe-Sprecherin bleibt der Lebensmittelmarkt bis auf Weiteres geschlossen. Wann er wieder öffnen könne, stehe noch nicht fest.

Die Rheinhäuser- und die Windmühlstraße wurden während der Löscharbeiten gesperrt. Hinweise auf eine mögliche Brandursache liegen derzeit nicht vor. Die weiteren Ermittlungen haben die Brandermittler des Kriminalkommissariats Mannheim und die Spezialisten der Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernommen.

Später musste die Feuerwehr zu einem Hausmüllberg-Brand auf die Friesenheimer Insel ausrücken. Foto: Priebe

Am Freitagmorgen, um 7.13 Uhr, ging dann der nächste Alarm ein. Auf einem Firmengelände in der Otto-Hahn-Straße auf der Friesenheimer Insel hatten sich geschichtete und zum Teil gepresste Gewerbeabfälle entzündet und sorgten für eine sehr starke Rauchentwicklung. Mitarbeiter einer angrenzenden Firma hatten das Feuer entdeckt und die Polizei verständigt.

Als diese eintraf, waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr mit Atemschutzmasken bereits dabei, die Glutnester zu lokalisieren und mit Unterstützung von zwei Greifbaggern die Abfälle Stück für Stück abzutragen und umzuschichten. Dabei kam es zu weiteren einzelnen Entzündungen, die sofort mit Wasser bekämpft wurden. Der in Brand geratene Hausmüllberg erstreckte sich über eine Fläche von circa 300 Quadratmetern und war etwa zehn Meter hoch. Die Berufsfeuerwehr erhielt Unterstützung von den Freiwilligen Feuerwehren Nord, Neckarau und Innenstadt. Mehr als 30 Einsatzkräfte waren vor Ort.

Laut Polizei handelte es sich nicht um Gefahrstoffe oder andere gefährliche Abfälle. Aufgrund der Wetterlage wurde der Rauch nach unten gedrückt und zog in Richtung der nördlichen Stadtteile. Spezialisten der Feuerwehr führten in den angrenzenden Stadtgebieten Messungen durch, die aber keine schädlichen Konzentrationen in der Luft ergaben. Dennoch wurden die betroffenen Bürger aufgefordert, vorsorglich Türen und Fenster geschlossen zu halten.

Verletzt wurde nach derzeitigen Kenntnissen niemand. Die Wasserschutzpolizei Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.