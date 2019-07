Mannheim. (pol/mare) Zwei Autos sind am Mittwochnachmittag in der Lilienthalstraße in Flammen aufgegangen. Das berichtet die Polizei.

Um kurz nach 16 Uhr meldeten mehrere Zeugen zunächst ein brennendes Auto nahe der Lilienthalstraße und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet zunächst ein geparkter Ford Cabriolet in Brand, wobei das Feuer auf einen daneben geparkten Ford Sierra übergriff.

Nachdem beide Fahrzeuge komplett brannten, weitete sich das Feuer auf die angrenzende Wiese aus. Dabei wurden mehrere hundert Quadratmeter durch die Flammen beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Verletzt wurde niemand.

Die Löscharbeiten dauern aktuell an. Hierzu wurde die Lilienthalstraße in beide Richtungen gesperrt, weshalb es auch zu Beeinträchtigungen im öffentlichen Personennahverkehr kommen kann.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal wird im Anschluss die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen.