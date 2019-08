Mannheim. (pol/mare) Gleich zwei Auffahrunfälle haben sich simultan am Mittwoch in Mannheim ereignet. Davon berichtet die Polizei.

> Augustaanlage: Zwei Kinder im Alter von fünf Jahren wurden gegen 16.35 Uhr in der Augustaanlage leicht verletzt. Eine 25-jährige Renault-Fahrerin war in Richtung Wilhelm-Varnholt-Allee unterwegs und fuhr in Höhe des Carl-Reiß-Platzes auf den Ford einer 27-Jährigen auf, die wegen des Verkehrs bremste. Durch den Aufprall zogen sich die zwei Kinder im Ford leichte Verletzungen zu und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro.

> Sandhofen: Leichte Verletzungen zog sich auch ein 79-jähriger Toyota-Fahrer zu, der ebenfalls gegen 16.35 Uhr in der Frankenthaler Straße, an der Kreuzung zur Bürstadter Straße, auf einen Lkw aufgefahren war. Der 52-jährige Lkw-Fahrer musste an der Kreuzung seinen Lastwagen wegen einer roten Ampel bremsen, was der Toyota-Fahrer offenbar wegen des starken Regens zu spät erkannte. Durch die Kollision wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt. Der Toyota sogar so sehr, dass er abgeschleppt werden musste. Der 79-jährige Autofahrer wurde mit Prellungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Während der Unfallaufnahme und Säuberung der Fahrbahn musste die Frankenthaler Straße kurzzeitig gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.