Mannheim. (man) Die Polizei ermittelt derzeit gegen einen Demonstranten, der vor einem Mannheimer Kulturzentrum der Sinti und Roma, kurz RomnoKher, den Hitlergruß gezeigt haben soll. Der Landesverband Deutscher Sinti und Roma Baden-Württemberg (VDSR BW) hatte dort am Donnerstagabend zu einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "Rechtsruck in Europa - Was kann die Zivilgesellschaft tun?" geladen. An dem Gespräch nahm auch der Europaabgeordnete Romeo Franz teil. Laut einer Mitteilung des VDSR BW wurde die Veranstaltung von Demonstranten der Jungen Alternative Kurpfalz gestört. Diese hätten sich vor dem Kulturzentrum versammelt und rechte Parolen gerufen. Einer der Demonstranten habe auch den Hitlergruß gezeigt. Noch am selben Abend ging deswegen eine Anzeige bei der Polizei ein.

"Wir haben die Personalien des Betreffenden aufgenommen", bestätigt Markus Winter, Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim. Gegen diese Person werde nun wegen des Verdachts auf Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. Winter betont aber, dass es sich dabei erst einmal nur um einen Verdacht handelt. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagt der Sprecher. Die Polizei war an dem Abend selbst mit mehreren Beamten vor Ort. Von dem Hitlergruß haben diese aber nichts mitbekommen. Auch die rechten Parolen kann Winter nicht bestätigen. Ebenso wenig den Vorwurf des VDSR BW, dass es sich bei besagter Person um einen "bekannten NPDler" handle. "Dazu kann ich nichts sagen", so Winter.

Etwa 15 Demonstranten waren dem Aufruf der Jungen Alternative Kurpfalz gefolgt. Die Kundgebung sei von der Stadtverwaltung genehmigt worden, erklärt der Polizeisprecher. Der VDSR BW zeigt sich schockiert über den Vorfall. Der Verband setzt sich unter anderem für die Rechte von Opfern und Überlebenden des Holocausts ein. Bereits vor drei Jahren habe ihn das Landeskriminalamt als "gefährdete Einrichtung" eingestuft. Die "besonderen Sicherheitsvorkehrungen" habe der Verband jedoch selbst getragen, heißt es in der Mitteilung. Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte Romeo Franz auch ein Foto. Es zeigt junge Männer, die Fahnen mit dem Schriftzug "Mannheim" schwenken. Einer von ihnen zeigt den Hitlergruß.