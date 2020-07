Mannheim-Neckarstadt. (pol/mün) Drei Tage nach der ZDF-Reportage über die schwierigen Lebensverhältnisse in der Mannheimer Neckarstadt gab es am Freitagabend wieder eine Großkontrolle. Polizisten und Mitarbeiter der Stadtverwaltung kontrollierten 28 Kneipen und Gastwirtschaften in der Mittelstraße und den Seitenstraßen. Außerdem wurden 12 Kioske unter die Lupe genommen.

Das Hauptaugenmerk der Kontrolle habe auf der Einhaltung der lebensmittelrechtlichen und Hygiene-Vorschriften sowie der Einhaltung der Vorschriften der aktuellen Corona-Verordnung, heißt es in der Behördenmitteilung.

Das Ergebnis der Kontrolle:

Eine Gaststätte wurde wegen unzureichender hygienischer Zustände vorläufig geschlossen.

7 Geldspielautomaten wurden stillgelegt, weil die Kneipen dafür keine Erlaubnis hatten.

102 Verstöße gegen die aktuell geltenden Corona-Regeln wurden geahndet.

Außerdem wurden 7 Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz, 11 Verstöße gegen die Landesbauordnung, 21 Verstöße gegen die Lebensmittelverordnung, 5 Verstöße gegen die Lebensmittelkennzeichnungsverordnung, 5 Verstöße gegen die Preisangaben-Verordnung, 3 Verstöße gegen das Verpackungsgesetz, 1 Verstoß gegen das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, 4 Verstöße gegen das Landesnichtraucherschutzgesetz sowie 4 Verstöße gegen das Bundesdatenschutzgesetz festgestellt.

Die Kontrollen fanden von 12 bis 19.30 Uhr statt und es waren dabei insgesamt 30 Polizeibeamte und 16 Mitarbeiter der Stadt Mannheim im Einsatz. Kontrollen dieser Art finden seit Herbst 2019 regelmäßig im Rahmen der Konzeption "Sichere Neckarstadt" statt.