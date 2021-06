Von Marco Partner

Mannheim. Wenn bei der Fußball-EM der Ball rollt, wird das gemeinsame Mitfiebern vor der großen Leinwand diesmal deutlich kleiner, und der Torschrei deutlich leiser ausfallen. Public Viewing mit Tausenden von Fans wird es zum Fußball-Turnier nicht geben. Rudelgucken ist in Pandemie-Zeiten dennoch möglich und könnte sich in Mannheim verstärkt in Kneipen und (Vereins-)Gaststätten abspielen.

Im Eichbaum-Brauhaus war bis vor drei Wochen noch ein Außer-Haus-Service angesagt. Nun hat man aufgrund der Lockerungen wieder geöffnet, und fast in letzter Sekunde eine Entscheidung gefällt: Im Biergarten wurde ein 82-Zoll-Bildschirm platziert, per Reservierung können für die EM-Spiele Tische gebucht werden, bis zu 60 Plätze stehen zur Verfügung. "Die Nachfrage ist groß, für das erste Deutschland-Spiel sind wir fast ausgebucht, aber auch für andere Partien gibt es viele Anfragen", sagt Pächter Miles Bührer.

Auch in anderen Kneipen und Gaststätten stellt man sich auf diese Größenordnung ein. "Jetzt hoffen wir auf gutes Wetter", erklärt Bührer. Denn man wolle nur ungern in die gute Stube ausweichen. Die drei "G"s – geimpft, genesen oder getestet – sind im Innenraum Voraussetzung für den Besuch. Bleibt der Inzidenzwert stabil unter 35, werden für die Bewirtung samt Fußballbeschallung im Freien derzeit keine Tests mehr benötigt. Ins Mannheimer Epizentrum des Public Viewings, das Eisstadion im Friedrichspark, wird sich hingegen diesmal kein Fan verirren. Sonst sorgen dort rund 5000 Zuschauer für eine kleine Stadionatmosphäre. Man fühlt sich hautnah dabei, die Spannung ist jede Sekunde greifbar. "Schon als die EM auf 2021 verschoben wurde, habe ich mich darauf eingestellt, dass so schnell keine Großveranstaltung möglich sein wird", sagt Veranstalter Markus Rick.

Für Diskussionen sorgte zuletzt die Frage, ob aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung zumindest theoretisch Menschenansammlungen mit bis zu 750 Personen unter freiem Himmel möglich wären – und somit auch ein Public Viewing unter strengen Auflagen: Ohne Umarmungen und mit Zwei-Meter-Abständen, was den Reiz des Rudelguckens wohl ad absurdum führen würde. "Es liegen keine Anträge auf Public-Viewing-Veranstaltungen im Rahmen der Fußball-EM außerhalb von Gaststätten vor", erklärt eine Pressesprecherin der Stadt.

Zwar seien Filmvorführungen als Kulturveranstaltung mit größerem Publikum im Freien erlaubt. "Der Begriff der Kulturveranstaltung ist jedoch nicht derart weit zu verstehen, dass er auch die Live-Übertragung von Sportveranstaltungen umfasst. Daher sind Public-Viewing-Events nach der aktuellen Corona-Verordnung nicht zulässig", so die Sprecherin. Gastronomen sei es aber unbenommen, Public Viewing unter Beachtung der geltenden Regelungen für das Gastgewerbe anzubieten. Der städtische Ordnungsdienst werde während der EM zudem die Einhaltung der Regeln in der Innenstadt kontrollieren. Ansammlungen vor Gaststätten würden aufgelöst.

Auch die Alte Feuerwache nutzt das Public-Viewing-Angebot für gewöhnlich, um in der kulturellen Sommerpause das Haus zu beleben. "In den vergangenen Jahren waren die WM-Spiele gut besucht, bei EM haben wir weniger Zuspruch erfahren", so Pressesprecherin Dorothee Puhr. Diesmal wäre ein EM-Angebot, egal in welcher Form, aber kontraproduktiv. "Es ist ein komplett anderer Sommer, endlich sind wieder kleine Konzerte möglich, im Juli können wir das Lesen-Hören-Festival nachholen. Kultur hat bei uns Vorrang, darin werden wir unsere ganze Energie stecken", betont sie. Die Termine mache man dabei nicht vom möglichen Abschneiden der DFB-Elf abhängig.

Ohnehin stellt sich für Veranstalter die Frage, ob das seit dem Sommermärchen 2006 so beliebte Public-Viewing-Phänomen mit dem WM-Titel 2014 in Brasilien nicht seinen Höhepunkt erreichte. Schon bei den letzten beiden Turnieren war ein Rückgang zu verzeichnen. Nicht nur, weil Toni Kroos und Kollegen bereits in der Vorrunde der WM 2018 in Russland scheiterten. "Das stimmt, aber ich glaube, die Leute wollen jetzt wieder Konzerte, Volksfeste – und auch Public Viewing", glaubt Markus Rick.

Der Veranstalter aus Worms wird die EM zu Hause schauen. Mit seinem Sohn auf der Couch. "Zum ersten Mal seit 20 Jahren werde ich die Spiele mal wieder bewusst sehen. Sonst kann ich mich kaum fokussieren", sagt er und sieht das Positive. Rick denkt schon an das nächste große Turnier, das wieder unter einem besonderen Stern steht: dem Weihnachtsstern. Die Weltmeisterschaft in Katar wird 2022 erst im Dezember ausgetragen. "Dann gibt es ein Wiedersehen im Eisstadion, mit Glühwein und Kinderpunsch", hofft Rick.