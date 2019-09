Von Manfred Ofer

Mannheim. Es ist eine verborgene Welt, die sich wie ein feines Adergeflecht unter den Quadraten erstreckt. Auf einer eisernen Wendeltreppe geleiten vierzehn Stufen den Besucher mehr als drei Meter in die Tiefe. Unten steht man in einem aus gelben Backsteinen gemauerten Gang, der zu einer Galerie führt.

Diese überragt einen Kanal. Der "Dritte Mann" lässt grüßen. Zahlreiche Besucher wollten jetzt in diese subtile Atmosphäre eintauchen, als für vier Stunden der Fremdeinstieg in die Kanalisation im Quadrat F1 für jedermann offenstand. Kleine und große Besucher fanden das sprichwörtlich dufte.

"Was meint ihr, wofür benutzen wir denn das Wasser?": Sabine Pich, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Mannheimer Stadtentwässerung verantwortlich ist, musste nicht lange auf eine Antwort warten. Mehrere Finger schossen in die Höhe. Ihre jungen Zuhörer sollten sich wenig später in die Unterwelt zu ihren Füßen begeben. Ein abenteuerliches Unterfangen, das ihnen die städtischen Angestellten im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Agenda-Aktion" ermöglichten.

Bevor es aber soweit war, erfuhren sie von Sabine Pich noch jede Menge Erstaunliches über die Geschichte der Mannheimer Kanalisation. Unter anderem, dass die Qualität des Wassers, das in den Quadraten aus den Leitungen kommt, im bundesweiten Vergleich besonders gut abschneidet. Das kostbare Nass wird im Käfertaler Wald aus der Erde gepumpt, wohin es als Quellwasser direkt aus dem Odenwald gelangt.

Darüber hinaus wird im unterirdischen Kanalnetz Schmutz- und Regenwasser in Richtung Kläranlage abtransportiert. Sabine Pich deutete immer wieder auf die Info-Tafeln, die sie und ihre Mitarbeiter in der Nähe des Fremdeinstiegs aufgestellt hatten. Darauf stand unter anderem zu lesen, dass das hiesige Kanalnetz sagenhafte 891 Kilometer umfasst.

Würde man das auf eine Reisestrecke umlegen, entspräche das beinahe der Entfernung von Mannheim nach Marseille. Begonnen wurde der gigantische Bau in den 1870er Jahren. Da wurde zuerst der große Ringkanal angelegt. 1890 übertrug der Mannheimer Gemeinderat an William H. Lindley die Gesamtleitung eines neuen Kanalnetzbaus, was nicht zuletzt dem Bevölkerungsanstieg durch die Industrialisierung geschuldet war. Der geregelte Abfluss von Schmutzwasser durch die Kanalisation ist bis heute ein Garant dafür, dass Menschen in den Ballungszentren nicht krank werden.

Das Mannheimer Kanalnetz gehörte Ende des 19. Jahrhunderts zu den modernsten seiner Zeit. Der Fremdeinstieg im Quadrat F1 wurde damals aus Werbegründen aufgelassen, um prominenten Gästen und auswärtigen Fachleuten einen bequemen Einblick zu gewähren. Bis heute erfüllt er seinen Zweck.

Auf der Galerie, die den Hauptkanal überragt, wurden die Gäste von Abwassermeister Michael Schalk erwartet, der so manche Information und Anekdote über den Arbeitsalltag unter dem Asphalt auf Lager hatte.

Im Laufe des Tages gesellten sich auch die neuen städtischen Auszubildenden dazu, die im Rahmen ihrer Einführungswoche kommunale Einrichtungen besuchten. "Wir nutzen jede Gelegenheit, um über die Arbeit der Stadtentwässerung und darüber aufzuklären, wie mit den Gebühren der Bürger verfahren wird", merkte Sabine Pich dazu an. Denn diese Arbeit bleibe allzu oft sprichwörtlich im Verborgenen.