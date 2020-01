Von Volker Endres

"Ich erkenne ein Poser-Auto auch, wenn es gerade nicht fährt", sagt Wolffried Wenneis. "Am Rückspiegel hängt eine Gebetskette und die hintere Scheibe ist verdunkelt." Der Anwohner an der Kunststraße hofft, dass die Polizei auch im neuen Jahr den strikten Kurs gegen rücksichtslose und vor allem lautstarke Autofahrer in den Quadraten beibehält.

"Quadratischer als ich kann man gar nicht sein", sagt der 82-Jährige, der zentral in der Innenstadt lebt, lachend. "Seit ich denken kann." Und seit einiger Zeit ist er als engagierter Anwohner aktiv und auch bei der Verwaltung bekannt. "Wir haben Jahrzehnte an dem Problem gearbeitet, bis die Stadt es ebenfalls ernstgenommen hat", erzählt er. So waren es letztlich die Unterschriften, die vom Bürger-Netzwerk Kapuzinerplanken gesammelt wurden, die zu einem Umdenken geführt hatten.

Der Blitzer im Quadrat N 7 sei das erste Ergebnis von zahlreichen Gesprächen der Anwohner mit dem Ersten Bürgermeister Christian Specht und dem Sicherheitsrat, der letztlich die Polizei zum Eingreifen aufgefordert hatte. Mit Polizeidirektor Dieter Schäfer fand sich ein Gleichgesinnter, der das Problem energisch anging. "Bis dahin gab es noch nicht einmal den Begriff 'Poser'. Angeblich war dieses Verhalten erlaubt", erinnert sich der Anwohner.

Die Anstrengungen der Sondereinsatztruppe sei spürbar und Wenneis weiß auch, mit welchem Aufwand die Polizei die meist jungen männlichen Fahrer, die in der Regel einen Migrationshintergrund haben, aus dem Verkehr zieht. "Das liegt aber vor allem daran, dass man nicht frühzeitig gegen diese Entwicklung vorgegangen ist." Es gebe offenbar eine "Beißhemmung" der Verwaltung gegen diese Jugendlichen aus anderen Kulturkreisen, vermutet er: "Denn manchmal habe ich das Gefühl, dass der Stadt Mannheim unser Engagement und der Einsatz der Polizei gar nicht so recht ist."

Gemeinsam mit den anderen Einwohnern hofft Wenneis trotzdem, dass die Polizei in ihren Anstrengungen auch nach Schäfers Pensionierung nicht nachlässt. Immerhin: "Laut unserer Information gibt es schon einen Nachfolger, und wir werden Anfang des Jahres auch das Gespräch mit dem Polizeipräsidenten suchen, bei dem hoffentlich auch der Nachfolger mit dabei sein wird." Denn an der eigentlichen Problematik habe sich wenig geändert.

"Ganz in den Griff bekommt man das Poser-Problem nur, wenn man die Kunststraße für die nächtliche Durchfahrt sperrt." Schließlich gehe auch der von verschiedenen Parteien aufgegriffene Vorschlag einer Erweiterung der Fußgängerzone auf den Vorschlag der Anwohner zurück. "Aber bis es soweit ist, wird es wohl noch eine Weile dauern." Dabei wartet 2020 auf die Innenstadtbewohner wieder ein Sommer mit einem Fußballgroßereignis.

"Autocorsos haben dermaßen massiv zugenommen. Ich fürchte, das bekommt man auch nicht wieder in den Griff." Immerhin ist er optimistisch, denn "unser Papier, das für die Erweiterung der Fußgängerzone plädiert, ist bei der Verwaltung zwar zunächst auf große Resonanz gestoßen", aber dann sei es wieder in einer Schublade verschwunden. "Jetzt wird die Stadt nicht mehr darum herumkommen." Klima- und Lärmdiskussion gehen hier Hand in Hand.

Aber eigentlich könne das Problem nur überregional auf Bundesebene gelöst werden. "Man müsste nur Gesetze im Sinn der Menschen und nicht im Sinn der Automobilindustrie machen", so der promovierte Chemiker und spielt damit auf die nach wie vor gesetzlich zugelassenen Auspuffklappen an, die bei gewissen Modellen serienmäßig eingebaut sind und bei Bedarf, etwa beim Start an der Ampel, für ein lauteres Motorgeräusch aktiviert werden können. "Hier müsste man sich nur auf die Grundregeln der Verkehrsgesetze besinnen: Da steht drin, dass man die ’Erzeugung von unnötigem Lärm’ zu unterlassen hat."