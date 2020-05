Mannheim. (pol/mün) Zwei Mal hatte es die Mannheimer Polizei am vergangenen Wochenende mit Widerstand zu tun - jeweils bei Kontrollen.

So sollen sich zwei junge Männer in der Neckarstadt massiv gegen eine Ausweiskontrolle der Polizei gewehrt haben. Bei der Flucht ist einer der Männer von einem Polizeihund gebissen worden, berichtet die Polizei. Beamte der Polizeihundeführerstaffel bemerkten am Freitagabend acht Personen auf einem Supermarktparkplatz in der Konzstraße. Über den Lautsprecher wurden sie auf die Corona-Verordnung aufmerksam gemacht, woraufhin Gruppe die Örtlichkeit verließ. Nur wenig später kehrten ein 18- und ein 20-Jähriger zurück und missachteten damit den Platzverweis, berichtet die Polizei. Als das Duo kurz nach 23 Uhr einer Personenkontrolle unterzogen werden sollten, protestierten beide und weigerten sich, ihre Ausweise vorzuzeigen. Als Polizisten den 20-Jährigen durchsuchten, riss dieser sich los, konnte aber vom Uniformierten festgehalten werden, heißt es vonseiten der Polizei. Um seinem Freund zur Flucht zu verhelfen, soll der 18-Jährige in den Rücken des Beamten gesprungen sein, der daraufhin seinen Griff lösen musste. Der 20-Jährige flüchtete. Da er trotz mehrfacher Aufforderung nicht stoppte, wurde der Polizeihund eingesetzt, der dem Flüchtigen ins Bein biss. Der 18-Jährige ergriff ebenfalls die Flucht, wurde aber von hinzugerufenen Beamten festgenommen. Die jungen Männer müssen sich nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Widerstands verantworten. Der 20-Jährige wurde durch den Biss des Polizeihunds leicht verletzt.

Im Stadtteil Vogelstang wurden am Samstagabend vier Jugendliche im Hof eines Schulkomplexes in der Mecklenburger Straße bemerkt. Als sie die Polizisten sahen, liefen sie in entgegengesetzte Richtung davon. Aus dieser Richtung kamen ihnen jedoch Beamte in Zivil entgegen. Die Gruppe teilte sich daraufhin auf und lief in unterschiedlichste Richtung weg.

Die Flüchtenden konnten nach kurzer Verfolgung im Bereich Hallenbad Vogelstang und auf dem Fußweg zum Freiberger Ring eingeholt und festgenommen werden. Gegen ihre Festnahme setzten sich die 16- bis 18-Jährigen heftigst zur Wehr, berichtet die Polizei. Einem der jungen Männer gelang dabei die Flucht. Dessen Personalien sind jedoch bekannt. Bei den Widerstandshandlungen wurden sowohl die Jugendlichen als auch die Polizeibeamten leicht verletzt.

Die Festgenommenen wurden zunächst zum Polizeirevier Mannheim-Käfertal gebracht, wo sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und erkennungsdienstlicher Behandlung wieder auf freien Fuß entlassen wurden. Der 16-Jährige wurde in die Obhut eines Erziehungsberechtigten gegeben.

Gegen alle vier wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands gegen Polizeibeamte sowie Verstößen gegen die Corona-Verordnung ermittelt.