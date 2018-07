Wiesloch. (oé/van) Als "demokratische Grundlagenarbeit" bezeichnet Werner Küppers seine Tätigkeit. Seit 16 Jahren schon fährt der mittlerweile 66-Jährige von April bis November im Omnibus der gleichnamigen Bürgerinitiative durch die Republik und wirbt für mehr direkte Demokratie in Deutschland. Noch bis zum heutigen Samstag (9.30 bis 14 Uhr) macht der Doppeldeckerbus in Wiesloch auf dem

Wiesloch. (oé/van) Als "demokratische Grundlagenarbeit" bezeichnet Werner Küppers seine Tätigkeit. Seit 16 Jahren schon fährt der mittlerweile 66-Jährige von April bis November im Omnibus der gleichnamigen Bürgerinitiative durch die Republik und wirbt für mehr direkte Demokratie in Deutschland. Noch bis zum heutigen Samstag (9.30 bis 14 Uhr) macht der Doppeldeckerbus in Wiesloch auf dem Marktplatz Station.

Seit die Initiative 1987 gegründet wurde (der wichtigste Impuls dazu kam vom 1986 verstorbenen Künstler Joseph Beuys), hat sie zahllose Unterschriften für ihr Anliegen gesammelt. "Anfang der 90er Jahre haben wir schon einmal über eine Million Stimmen überreicht", erzählt der Künstler und Aktivist. Seither sind einige Hunderttausend dazu gekommen.

Werner Küppers kommt es aber nicht vorrangig auf die Zahlen an. Demokratie ist für ihn weniger einer Frage der Quantität als der Qualität. "Sie setzt den mündigen Bürger voraus." Umso wichtiger ist es ihm, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und sie auf ein Anliegen aufmerksam zu machen, das in der Bundesrepublik (anders als im Ausland) "überhaupt nicht auf dem Schirm" ist: die Einführung einer bundesweiten Volksabstimmung nach dem Vorbild der Schweizer Demokratie.

Dass es ein solch plebiszitäres Element auf Bundesebene bislang nicht gibt, empfindet Werner Küppers als "großen Skandal". Seiner Meinung nach formuliert Artikel 20, Absatz 2 des Grundgesetzes einen "klaren grundgesetzlichen Auftrag". Dort heißt es: "Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ... ausgeübt." Ein Durchführungsgesetz für diese Abstimmungen stehe aber immer noch aus.

Natürlich kennt Küppers auch die Einwände gegen Elemente einer direkten Demokratie: dass Demagogen sie leicht missbrauchen könnten; dass politische Entscheidungen nach Augenblicksstimmungen oder Bauchgefühlen fallen könnten; oder dass der Populismus begünstigt werden könnte. Für stichhaltig hält er all dies nicht. Zur Erklärung verweist er auf den Gesetzentwurf, den die Omnibus-Initiative gemeinsam mit Verfassungsrechtlern erarbeitet hat und der Volksabstimmungen auf Bundesebene regeln könnte.

Voraussetzung einer solchen Volksabstimmung wäre zunächst einmal ein "ausgearbeiteter Gesetzesvorschlag", dessen Verfassungsmäßigkeit überprüft werden könnte. Der Bundestag wäre in das gesamte Verfahren mit eingebunden. Und vor dem eigentlichen Volksentscheid erhielten alle Haushalte nach Schweizer Vorbild ein Abstimmungsbuch, in dem alle Argumente Für und Wider objektiv dargestellt wären. Ein Prozess, in den Werner Küppers zufolge mehrere "Hürden und Sicherungen eingebaut" sind und der zwischen eineinhalb und zwei Jahre dauert. "So lange kann kein Bauchgefühl aufrechterhalten werden." Im Gegenteil: In Küppers Augen wird Demokratie auf diese Weise "erst lebendig". "So entsteht Mündigkeit".

Auch wenn man auf Bundesebene bislang noch nicht erfolgreich war, Freya Lintz ist überzeugt, dass das Engagement der Initiative trotzdem schon einiges bewirkt hat. Die Studentin, die seit drei Jahren immer für fünf bis zehn Wochen im Jahr im Bus mitfährt, verweist darauf, dass es inzwischen in allen Bundesländern auf Gemeinde- und Landesebene Volksabstimmungen gibt (in Baden-Württemberg seien dabei die Hürden im Ländervergleich jedoch mit am Höchsten). Allein in Städten und Gemeinden haben Werner Küppers zufolge bislang 7000 Bürgerbegehren stattgefunden.

Auch wenn es am Ende keine Mehrheiten gebe, seien diese Initiativen nicht vergeblich, so Freya Lintz, regten sie doch gesellschaftliche Diskussionen an, die auch wirklich zu Veränderungen führten. Aus Werner Küppers Sicht können Volksabstimmungen auch die politische Kultur verändern. Als Kronzeugen zitiert er den früheren bayrischen Innenminister und Ministerpräsidenten Günther Beckstein. Der habe 2005, zehn Jahre nach der Einführung des kommunalen Volksentscheids in Bayern, gesagt, er sei zwar nicht mit allen Ergebnissen der Bürgerentscheide einverstanden. Aber insgesamt habe sich die Kommunikation zwischen Bürgern und Rathäusern in gegenseitigem Respekt verbessert.

