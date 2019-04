Mannheim. (pol/mare) Wer besitzt eine Machete, ein Barkomesser, zwei Speere und ein Schwert? Diese Frage beschäftigt derzeit die Mannheimer Polizei. Denn am Dienstagabend nahmen die Beamten nach Polizeiangaben einen 25-Jährigen fest, der diese Waffen wohl verkaufen wollte - und zuvor gestohlen hat.

Aber der Reihe nach: Die Geschichte begann um 23.15 Uhr in einem Lokal in der Angelstraße. Dort wollte der 25-Jährige nämlich mehrere Waffen verkaufen. Wenig später erreichte die Polizei ein Anruf - ein Mann sei mit Speer und Machete bewaffnet in jener Straße unterwegs.

Also machten sich die Beamten auf den Weg. Da die Lage unklar war, fuhren gleich sieben Streifenwagen an. Den Mann mit Waffen fanden sie aber nicht.

Zumindest nicht mehr dort. Wohl aber auf dem Spielplatz Waldhornstraße/Maxstraße. Er saß auf einer Bank, unter der eine Tasche lag. Und darin war Amphetamin. Was aber noch nicht alles war: Denn im Gebüsch hinter der Bank fanden die Polizisten die Waffen.

Der junge Mann reagierte aggressiv auf die Beamten und stand offensichtlich unter Drogen. Er wurde vorläufig festgenommen und gefesselt aufs Polizeirevier gebracht.

Die ersten Ermittlungen ergaben indes, dass die Waffen aus einem Diebstahl aus einer Gartenhütte in Neckarau stammten. Die Tat war den Beamten bislang aber nicht bekannt. Der 25-Jährige wurde später wieder entlassen, die Ermittlungen gehen aber weiter.

Und in deren Rahmen sucht die Polizei vor allen Dingen den Besitzer der Waffen. Er oder weitere Zeugen können sich telefonisch melden unter 0621/833970.