Mannheim. (RNZ/rl) Seit dem heutigen Mittwoch gilt die neue Fassung der Corona-Verordnung des Landes. Danach gelten für Weihnachtsmärkte die "2G plus"-Regeln und damit auch für den Mannheimer Weihnachtsmarkt am Wasserturm. Der soll nach wie vor noch bis einschließlich 23. Dezember, täglich von 11 bis 21 Uhr dort stattfinden. (Näheres dazu: siehe weiter unten.)

Die "2G plus"-Regeln bedeuten, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt zum Gelände haben, die zusätzlich einen negativen Antigen-Schnelltest vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Schüler, die regelmäßig in ihren Schulen getestet werden, wird mit Schülerausweis Zutritt gewährt. Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben oder noch nicht eingeschult sind, haben freien Zugang.

Alle Besucher des Weihnachtsmarktes müssen sich außerdem registrieren. Das geschieht an den Eingängen über die Luca-App oder Kontaktformulare, die vorab auch auf www.weihnachtsmarkt-mannheim.de heruntergeladen werden können. Auf dem Gelände besteht Maskenpflicht.

Die Teststationen in der Nähe des Wasserturms sind:

Rosengarten:

Montag bis Samstag, 9 bis 17 Uhr

Sonntag 10 bis 17 Uhr (ohne Termin)

Nationaltheater:

Montag bis Freitag: 8 bis 16.30 Uhr

Samstag 9 bis 12, 15 bis 18 Uhr (Terminbuchung vor Ort möglich)

Schnelltest-Zentrum Schwetzingerstadt (Seckenheimer Straße 72):

Montag bis Sonntag 13 bis 21 Uhr (Online-Terminbuchung)

Weitere Testzentren unter www.mannheim.de/de/informationen-zu-corona/testen-in-mannheim

Update: Mittwoch, 24. November 2021, 11.15 Uhr

Drei Weihnachtsmärkte in der Innenstadt eröffnet

Es herrschte reger Andrang. Eine neue Beleuchtung erstrahlt in den Planken.

Von Volker Endres

Mannheim. Weihnachtsstimmung in der Mannheimer Innenstadt: "Es gibt fast für jeden Einwohner eine LED-Leuchte", erklärte MVV-Vorstandsmitglied Ralf Klöpfer scherzhaft. Gemeinsam mit Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch (CDU), dem evangelischen Stadtdekan Ralf Hartmann und dem Vorsitzenden der Werbegemeinschaft Mannheim-City, Lutz Pauels, setzte er am Montagabend die neue Weihnachtsbeleuchtung für die Einkaufsstraßen der City in Gang.

Die Besucher ließen sich auf dem Weihnachtsmarkt am Wasserturm Glühwein und andere Leckereien schmecken. Foto: Gerold

Stimmungsvoll hängen die Lichtersterne in den Bäumen, rieseln die LED-Schneeflocken zu Boden, liegt nun auch in Mannheim der Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln, Kartoffelpuffern und Bratwurst in der Luft. Zwar hatte Klöpfer ein wenig übertrieben, sind es doch "nur" rund 270.000 LED-Leuchten, "aber dafür reichen die neun Kilometer Lichterketten vom Wasserturm bis zum Rhein-Neckar-Zentrum in Viernheim". Oder die halbe Strecke zwischen Mannheim und Heidelberg, hätte er hinzufügen können.

Foto: Gerold

Grötsch betonte die Bedeutung der Vorweihnachtszeit und der Weihnachtsmärkte. Er hofft trotz steigender Inzidenzen auf ein gelungenes Fest: "Wir alle haben es in der Hand, dass der Weihnachtsmarkt weiter stattfinden kann", appellierte er an alle Besucher der vorweihnachtlichen Budenstadt.

Während in anderen Städten und ganzen Bundesländern Weihnachtsmärkte reihenweise abgesagt werden, geht Mannheim den entgegengesetzten Weg: Am Montag öffneten im Halbstundentakt mit dem Märchenwald auf dem Paradeplatz, dem "Besonderen Weihnachtsmarkt" auf den Kapuzinerplanken und dem "Großen Weihnachtsmarkt" am Wasserturm gleich drei Veranstaltungen unter 2G-Zugangsbeschränkungen. Das bedeutet, dass nur Geimpfte und Genesene Zutritt haben.

Wer auf das Gelände wollte, musste seinen Impfnachweis zeigen. Foto: Gerold

Und die machten von ihrem Recht rege Gebrauch. Schlangen bildeten sich am frühen Abend an den Eingängen der Weihnachtsmärkte, wo Sicherheitspersonal die Impfnachweise ebenso kontrollierte wie das Einchecken mit der Luca-App. Wer von Markt zu Markt schlendern wollte, konnte sich einen Stempel geben lassen, sodass der Einlass beim nächsten Budenzauber schneller möglich war. Der große Ansturm blieb jedoch aus: Alle drei Märkte waren gut besucht, doch keineswegs überfüllt. Lediglich der Märchenwald musste kurzzeitig schließen, weil die maximale Besucheranzahl erreicht war.

Auf den Kapuzinerplanken tummelten sich zur Spitzenzeit 700 Besucher, 1300 sind dort zulässig. "Weihnachtsmärkte sind eben eine schöne Tradition", sagte eine Frau und nippte an ihrem Glühwein. "Ich bin froh, dass es dieses Jahr wieder möglich ist." Michael Grötsch lobte den Mut der Veranstalter unter diesen besonderen Bedingungen: "Man kann sich sicher fühlen und trotzdem in Weihnachtsstimmung kommen."

Außerdem sei dies ein sichtbares Zeichen der Stadt für den Einzelhandel. Auch deshalb habe die Wirtschaftsförderung die Anschaffung der neuen Beleuchtung mit 120.000 Euro bezuschusst. "Wir wollen damit vor allem die vielen kleinen Läden unterstützen, die für die Vielfalt des Handels in der Mannheimer Innenstadt stehen."

Und mit dem seit Montag eingeschalten Lichtermeer ist noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht: "Für das Stadthaus N1 haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen", warb Lutz Pauels. Allerdings könne diese Illumination erst nach Ende der noch aktuellen Beflaggung für das Filmfestival installiert werden.

Der evangelische Stadtdekan Ralph Hartmann lenkte den Blick auf den Kern der Weihnachtsbotschaft und zog dabei die Parallele zum hier und jetzt: "Christus kam auf die Welt, um das Dunkel zu überwinden." Daran müsse man sich gerade in diesem Jahr erinnern. "Wir müssen das Miteinander in den Vordergrund, und das ,Ich’ zurückstellen."