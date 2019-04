Mannheim. (pol/mare) Am Sonntag haben Anhänger des SV Waldhof Mannheim auf der Rückfahrt vom Auswärtsspiel in Homburg in einem zusätzlich bereitgestellten Zug randaliert. Das meldet die Polizei.

Zunächst warfen die Fans auf der Durchfahrt im Bahnhof Kaiserslautern mehrere Flaschen und Dosen aus dem fahrenden Zug. Weiterhin zog ein Unbekannter die Notbremse. In einem Wagen wurden die Deckenverkleidung und eine Scheibe eingeschlagen sowie zahlreiche Kopfstützen abgerissen, Müllbehälter abgetreten und eine Sitzbank demontiert und aus dem fahrenden Zug auf den Bahndamm geworfen.

Mitreisende Zivilbeamte der Bundespolizei erwischten zwei Randalierer auf frischer Tat, sodass weitere Beschädigungen ausblieben. Bei der Kontrollen wurden die Beamten von den beiden Randalierern und anderen Fans bedroht. Neben weiteren massiven Verunreinigungen des gesamten Zuges wurde ebenso ein Feuerlöscher gestohlen.

Die Bundespolizei hat die Ermittlungen wegen des Missbrauchs von Notrufen, Sachbeschädigung, Diebstahl sowie mehreren Bedrohungen aufgenommen. Die Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt.