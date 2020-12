Von Volker Endres

Mannheim. Mit rund 100.000 Fahrgästen pro Tag ist der Mannheimer Hauptbahnhof einer der wichtigsten Bahnverkehrsknoten in Südwestdeutschland. Hektik, Eile und Ungeduld sucht man kurz vor dem Heiligen Abend aber vergebens. Im Gegenteil: Ein Hauch von Ruhe und Gelassenheit schwebt durch das nahezu menschenleere Bahnhofsgebäude am Willy-Brandt-Platz.

Zwei Züge sollen in den nächsten Minuten zwischen den Gleisen 5 und 6 einrollen. Einer auf der Fahrt in Richtung München und einer entgegengesetzt auf dem Weg nach Hamburg. Genau genommen sollten die Loks sogar schon längst in Mannheim eingelaufen sein. Beide Expresszüge haben ein paar Minuten Verspätung. Sonderlich darüber aufregen tut sich niemand.

Es ist ja auch kaum jemand da, der seinem Unmut Luft machen könnte. Maximal zehn Reisende stehen an jedem der beiden Gleise, verteilen sich über die gesamte Länge des Bahnsteiges, der auch an einem normalen Dienstag deutlich stärker bevölkert ist. "Und für einen Tag in der Vorweihnachtszeit ist es echt tote Hose", sagt ein Bahnmitarbeiter am Gleis.

Die Damen im DB-Reisezentrum sind beschäftigt. Allerdings nicht mit dem Verkauf von Zugtickets oder der Beratung für die beste Verbindung. Viel mehr haben sie Zeit, sich miteinander zu unterhalten. Vorhaben über die Feiertage, aber auch die nächsten Dienstpläne werden besprochen. "Es ist wirklich nichts los", lautet ihr Fazit. Der Weihnachtsreiseverkehr habe sich in diesem Jahr verlagert. "Normalerweise ist das immer an den letzten Tagen vor dem 24. Dezember. In diesem Jahr war bis vor zwei Wochen am meisten los."

Offenbar haben sich die Weihnachtsheimkehrer einen Quarantäne-Puffer eingebaut. "Es herrschte noch bis vor ein paar Tagen eine große Unsicherheit, ob man zu Weihnachten überhaupt verreisen darf", erzählt eine der Frauen. Das scheinen die meisten weiträumig umgangen zu haben. "Ich hatte heute nur drei Fahrkarten zum Flughafen Frankfurt." Das sind auffallend wenig im Vergleich zu sonstigen Jahren. Viel Verkehr ist auch vor der Heiligen Familie nicht. Die grob behauenen Holzfiguren sind als Krippe am Zugang zu Gleis 1 aufgestellt. In der Spendenkasse der Bahnhofsmission herrscht Ebbe – was nahe legt, dass in den vergangenen Stunden nicht viel Betrieb geherrscht haben kann. Für die Reisenden gibt es dazu die Geschichte des kleinen Kobold Gwendolin, der in seiner Wurzelwohnung unter der Wetterfichte sitzt. Anreiz, Gutes zu tun für die Menschen, die es in diesem Jahr noch härter getroffen hat.

Immerhin: Lag die Ladenstraße im Untergeschoss im Frühjahr noch im Halbdunkeln, weil außer zwei Bäckern und einem kleinen Lebensmittelladen alle geschlossen hatten, gibt es aktuell deutlich mehr Auswahl. Natürlich nur zum Mitnehmen und natürlich trotzdem ohne den gewohnten Andrang. Im Gegenteil. Es ist eine fast weihnachtlich entspannte Stimmung auf den wenigen besetzten Warteplätzen. "Ich bin auf der Durchreise und warte auf meinen Anschlusszug", erzählt Patricia Helmling. Die Studentin der Popakademie ist auf dem Weg nach Hamburg. In Zeitnot kommt sie dabei nicht.

Zwar hat die Landesregierung Bahnreisenden empfohlen, ihren Zielbahnhof bis 20 Uhr zu erreichen, sie hatte aber auch für weitere Verspätungen noch genügend Puffer eingeplant. Trotzdem hofft sie, dass die Rückfahrt im neuen Jahr problemloser wird. "Obwohl ich es gar nicht so schlecht finde, dass die Züge im Moment nicht so voll sind."