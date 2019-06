Mannheim. (pol/rl) Lebensgefährlich verletzt wurde ein 22-Jähriger bei einem Raubüberfall im Vogelstang am Freitagabend.

Das meldete die Polizei am Samstag. Der junge Mann war kurz vor 20.30 Uhr in der Thüringer Straße unterwegs, als ihn in Höhe des Apoldaer Weg zwei Männern ansprachen. Die bedrohten ihn mit einem Messer und forderten ihn auf Handy und Geldbeutel herauszugeben.

Als sich der 22-Jährige wehrte, schlugen, traten und stachen sie auf ihn ein. Danach nahmen sie ihm das Handy am und flüchteten. Obwohl der 22-Jährige schwerste Verletzungen erlitten hatte, verfolgte er die Täter. Er rannte ihnen über die Weimarer Straße und den Fußweg des Saalfelder Weges hinterher. Kurz vor den Anwesen im Zwickauer Weg 8 und 14 verlor er sie aus den Augen.

Nach seiner notärztlichen Behandlung kam er per Rettungswagen in eine Klinik. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er noch am Abend notoperiert werden musste, um sein Leben retten. Seitdem liegt er auf der Intensivstation.

Zeugen beschrieben die Täter wie folgt:

Beide sollen zwischen 15 und 25 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß sein, hatten dunkle Haare und sollen "südländisch" ausgesehen haben.

Der eine trug eine schwarze Hose und eine schwarze Steppjacke mit hellem Muster im oberen Bereich.

Der andere trug eine graue Jogginghose, ein graues Langarm-Oberteil und eine rot-braune, ärmellose Weste. Er hat auch noch eine Umhängetasche dabei.

Noch am Abend erfolgte am Tatort eine Spurensicherung durch die Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Info: Die Polizei sucht Zeugen der Tat, Hinweise auf die beiden Täter und die weitere Fluchtrichtung. Auch wem die Beschriebenen bereits vor der Tat aufgefallen sind, sollte sich an die Polizei wenden. Der Kriminaldauerdienst ist unter der 0621/174-4444 erreichbar.