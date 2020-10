Mannheim. (pol/mare) Geradezu Doku-Soap-würdig war die Arbeit der Polizei im Mannheimer Hauptbahnhof am Montag. Wie die Beamten mitteilen, hatten sie es mit einem Gesuchten und einem renitenten Mann zu tun.

Montagmittag wurde eine Streife zunächst an den ICE 279 gerufen. Im Zug befand sich ein 31-jähriger Schwede ohne erforderlichen Fahrschein. Am Bahnsteig traf die Streife auf den Zugbegleiter. Noch während er die Beamten über den Sachverhalt informierte, entfernte sich der 31-jährige Mann in Richtung Lindenhof-Unterführung. Die Beamten nahmen ihn wenig später vorläufig fest.

Bei der anschließenden Personalienfeststellung verweigerte der Mann, Angaben zu seiner Person oder sich auszuweisen. Auf der Dienststelle erfolgte später die erkennungsdienstliche Behandlung. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der 31-Jährige die Beamten mehrfach. Seine Äußerungen wurden von der Bodycam aufgezeichnet und dienen als Beweismittel.

Der Mann muss sich nun wegen Erschleichens von Leistungen, Verweigerung der Namensangabe und Beleidigung verantworten. Nach Abschluss der Maßnahmen verließ er die Dienststelle.

Am Nachmittag kontrollierten Beamte dann einen 21-Jährigen. Der Mann führte keine Identitätsdokumente mit, weshalb die Beamten seine Fingerabdrücke mit der Datenbank abglichen. Die Überprüfung ergab, dass sich der Iraker derzeit ohne legalen Aufenthalt in Deutschland befindet.

Weiterhin stellten die Bundespolizisten fest, dass gegen den 21-Jährigen ein europäischer Haftbefehl zur Auslieferung nach Schweden vorliegt. Wegen Raubes und Delikten im Zusammenhang mit Betäubungsmitteln, Diebstahl und Waffen hat der Mann demnach noch eine Freiheitsstrafe von 11 Monaten und 21 Tagen zu verbüßen.

Nach der Vorführung beim Amtsgericht Mannheim wurde der 21-Jährige am heutigen Tag in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Von dort aus erfolgt die Regelung der Auslieferung nach Schweden.